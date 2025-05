Un evento di grande rilevanza formativa e orientativa quello che si è tenuto presso l’I.I.S. di Aragona, dal titolo “Maestri del Lavoro, Scuola, Economia, Cultura e Territorio” e promosso dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale di Agrigento.

L’iniziativa si inserisce nel Progetto TFS (Testimonianze Formative Scuola-Lavoro), rivolto agli studenti dell’anno scolastico 2024/2025, con l’obiettivo di fornire strumenti di orientamento consapevole verso il mondo professionale.





Il convegno è stato moderato dal Maestro del Lavoro Giuseppe Migliore, Console Provinciale dei MdL, che ha aperto i lavori sottolineando l’importanza del dialogo tra istituzioni scolastiche e mondo produttivo per la formazione integrale dei giovani.A fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona,

Elisa Maria Enza Casalicchio che ha introdotto l’incontro con parole di incoraggiamento rivolte agli studenti, auspicando un percorso di crescita fondato su consapevolezza, spirito critico e apertura al cambiamento.

Di grande rilievo gli interventi degli ospiti. Il professore Giacomo Minio, responsabile di Sicindustria Agrigento e docente di Economia presso l’Università di Palermo, ha offerto una panoramica approfondita sul tema “Territorio e Impresa”, illustrando le sfide e le opportunità legate allo sviluppo economico locale e alla valorizzazione delle risorse territoriali.





Particolarmente coinvolgenti anche le testimonianze di Andrea Sardo e Giovanni Boscarino, rispettivamente CEO e CTO della startup “Up your shoot”, che hanno raccontato la loro esperienza imprenditoriale, soffermandosi sull’importanza dell’innovazione, del lavoro di squadra e del coraggio di investire in sé stessi e nelle proprie idee.

I lavori sono stati chiusi dal MdL Giuseppe Migliore, che ha ribadito il ruolo cruciale dei Maestri del Lavoro nel costruire un ponte tra scuola e occupazione, facendo da guida e ispirazione per le nuove generazioni.

Nel corso dell’evento si è inoltre svolta la premiazione degli studenti diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024, in un momento simbolico di passaggio che ha rafforzato il senso di comunità e il valore della formazione scolastica come primo passo verso la realizzazione personale e professionale.





L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa di riflessione e confronto, sottolineando come l’alleanza tra scuola, istituzioni e imprese sia fondamentale per costruire un futuro solido, sostenibile e ricco di opportunità per i giovani del nostro territorio.

“Siamo orgogliosi di ospitare, anche quest’anno, un evento di grande valore formativo – ha dichiarato la dirigente scolastica dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio; il nostro Istituto crede profondamente nella necessità di avvicinare i nostri studenti al mondo del lavoro in modo consapevole, responsabile e ispirato. In un’epoca in cui il futuro appare spesso incerto e mutevole, è fondamentale offrire ai giovani occasioni concrete di confronto con professionisti, imprenditori ed esperti del territorio, che possano rappresentare modelli positivi e testimoni credibili del valore dell’impegno, della competenza e dell’innovazione”.

La dirigente scolastica ha, infine, rivolto un accorato invito agli studenti: “Ascoltate, fate domande, siate curiosi. Questo è il tempo in cui seminare idee e sogni, ma anche quello in cui costruire le basi solide per diventare cittadini attivi e lavoratori consapevoli. La scuola è qui per accompagnarvi, ma il cammino sarà vostro. Fatelo con coraggio, con responsabilità e con il desiderio di lasciare un segno positivo nel mondo che vi attende”.

Luogo: I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Via Miniera Taccia Caci Pirandello, sn, ARAGONA, AGRIGENTO, SICILIA

