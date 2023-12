Etna Digital Academy: successo degli incontri formativi al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania

Catania, 20 dicembre 2023 – Si è concluso con grande successo il ciclo di incontri promosso dall’Etna Digital Academy (EDA), accademia certificata e polo universitario specializzato nelle nuove competenze digitali, presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania. L’iniziativa, parte integrante di un progetto Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), ha coinvolto gli studenti di una quarta classe del liceo scientifico in cinque sessioni formative di tre ore ciascuna, mirate a sensibilizzare gli studenti sull’uso consapevole dei social media.

L’iniziativa, coordinata dai fondatori nonché formatori dell’Etna Digital Academy, Mirko Domanti e Davide Faranda, ha affrontato temi cruciali per la formazione di giovani cittadini digitali responsabili. Gli argomenti trattati durante gli incontri hanno spaziato dal rispetto della privacy sui social media alla sensibilizzazione per una sana alimentazione, passando per tematiche come lo sport, la ludopatia, l’amore tossico e la lotta al cyberbullismo. Per l’occasione è stato creato anche l’hashtag #galileogalileisocial per accompagnare ogni singolo post.

Durante le sessioni, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire le diverse sfaccettature del mondo digitale e di creare contenuti originali per le piattaforme social. Attraverso post, video e grafiche, gli studenti hanno dato voce alle tematiche trattate, contribuendo così a sensibilizzare i loro coetanei su questioni di rilevanza sociale.

Davide Faranda, uno dei due amministratori dell’Etna Digital Academy e formatore in questo ciclo di incontri, ha sottolineato l’importanza di un uso consapevole dei social media: “È fondamentale che i giovani comprendano il potenziale e le responsabilità associate all’uso dei social media. Vogliamo prepararli a navigare in modo sicuro e consapevole nel mondo digitale, incoraggiando la creazione di contenuti positivi e informativi.”

Il progetto ha evidenziato un crescente interesse degli studenti nei confronti della professione emergente di Social Media Manager. L’incontro con Domanti e Faranda ha permesso loro di comprendere come questa figura professionale sia sempre più cruciale all’interno di un’azienda, aprendo nuove prospettive di carriera legate al mondo digitale.

“La classe ha partecipato a questo pcto con grande interesse e partecipazione, perché i ragazzi si sono sentiti protagonisti di un progetto e hanno anche sperimentato il potere della comunicazione attraverso l’utilizzo della tecnologia. Creare qualcosa, dare vita alle loro idee è stato di grande effetto ed efficacia”. – ha detto la professoressa Piera Cariola, docente di storia e filosofia della classe IV A – Questa esperienza ha ribadito in me la consapevolezza che gli alunni, se coinvolti nei processi decisionali, fanno emergere tutte le loro potenzialità”, ha concluso la docente.

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei e l’Etna Digital Academy, concludendo questa collaborazione per il secondo anno consecutivo, confermano l’impegno nella formazione digitale degli studenti, preparandoli a un futuro sempre più interconnesso e digitale.

Per ulteriori informazioni sull’Etna Digital Academy: www.etnadigitalacademy.it

Luogo: scuola Liceo scientifico Galileo Galilei , CATANIA, CATANIA, SICILIA

