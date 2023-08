Si apre il sipario per la seconda giornata della 15° edizione del My Way Festival voluto fortemente dalla amministrazione comunale di Lercara Friddi, paese di origine della famiglia di Frank Sinatra. Lercara Friddi oggi, oltre alle innumerevoli testimonianze archeologiche, come il sito sicano del Colle Madore o il parco archeologico delle zolfare, può vantare un forte legame con una delle voci più conosciute al mondo del ventesimo secolo, Frank Sinatra.

La 15° edizione del My Way Festival dal 4 al 5 agosto, organizzato dall’Associazione “Life & Art Promotion” con il coordinamento artistico di Salvino Castiglia, patrocinato dall’Assessorato Turismo e Spettacolo Regione Siciliana e attuato dall’amministrazione comunale di Lercara Friddi.

Il 5 agosto continua il Festival alle ore 21:30 in programma il concerto “Modern Jazz Mood” con Gaetano Castiglia alla tromba accompagnato da Giuseppe Preiti al piano, Giuseppe Di Blasi alla chitarra, Stefano India al basso e Ruggero Caruso alla batteria. La band presenterà un progetto che racchiude brani dal sound assolutamente moderno con tracce di elementi diversi e particolari che si fondono tra loro. Infatti, il suono a tratti caldo e accogliente si avvicenda con quello estemporaneo e graffiante, rendendo così il progetto fresco e pieno di interazioni. Tra i brani proposti dal gruppo in questo progetto, Red Baron di Billy Cobham, Tutu di Miles Davis, Shofucan dei Snarky Puppy, Minuano di Pat Metheny, At last di Harry Warren, Moondance di Van Morrison. Con la partecipazione straordinaria di un cantante dalla voce inconfondibile, calda e soul Stevie Biondi. Durante la serata verrà consegnato, il Premio “My Way Awards” al Maestro Pino Jodice, pianista, compositore e Direttore d’Orchestra per essersi contraddistinto nel settore della musica jazz in questi ultimi anni.Il My Way Festival si arricchisce anche di eventi culturali.

