Dopo l’Autorità di Audit della Regione Siciliana, che aveva rilevato gravi irregolarità e criticità sull’operazione See Sicilily, anche i vertici della Commissione europea accendono i fari sulla vicenda chiedendo ulteriori controlli e paventando addirittura il blocco dei pagamenti delle operazioni relative al progetto. La misura è abbondantemente colma, Schifani ora tolga l’assessorato a FdI”.

Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca e il presidente Cinquestelle della Commissione Ue dell’Ars, Luigi Sunseri.

“Su See Sicily – dice Sunseri – si muove addirittura il vertice della Commissione europea , a testimonianza che sulla vicenda, per la quale abbiamo presentato anche un esposto alla Corte dei Conti, ci avevamo visto lungo. Ora la Regione dovrà dare risposte non solo alla politica, ma anche, e soprattutto, a chi vigila sull’utilizzo corretto dei fondi europei. Schifani liberi l’assessorato al Turismo dall’ ingombrante e dannosa presenza di Fratelli d’Italia che, con Cannes prima e con See Sicily dopo, ha dimostrato solo di saper fare danni”.

Stessa richiesta arriva dal capogruppo Antonio De Luca, che torna a chiedere che di See Sicily si occupi il parlamento regionale con una seduta ad hoc a sala d’Ercole.

“L’abbiamo già chiesto da tempo – dice Antonio De Luca – ma non abbiamo avuto alcuna risposta. È indispensabile un confronto che non sia solo sui giornali ma davanti a tutta la deputazione regionale e ai cittadini, che devono poter ascoltare. È una battaglia che va oltre al caso specifico, ma che investe il corretto uso dei fondi europei in generale, che devono essere spesi tutti e bene, cosa che spesso il governo Musumeci non ha fatto. Schifani ha la possibilità di recuperare nei prossimi mesi, ma per farlo deve dare un forte segnale di discontinuità rispetto al passato”

