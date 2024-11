Palermo 13 novembre 2024 – La Fiom Cgil riconferma il proprio rappresentante Carmelo Calò anche alle elezioni per le Rsl, che si sono svolte alla Selikab, l’impresa di Carini che opera nel settore elettronico.



Dopo le elezioni per il rinnovo delle Rsu, concluse a fine ottobre, si sono svolte ieri anche quelle separate per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza. Carmelo Caló, già riconfermato Rsu Fiom alla Selikab, è stato eletto Rls con 53 voti.



“Siamo soddisfatti – aggiunge Foti – che il rinnovo della figura del Rls, il rappresentante lavoratori per la sicurezza, abbia premiato ancora una volta Carmelo Caló della Fiom, eletto già alle precedenti elezioni sia Rsu che Rls. Un ruolo che continuerà a svolgere da garante dei diritti fondamentali dei lavoratori per un lavoro sicuro e un ambiente di lavoro sano”.

“Alla Selikab, con una grande partecipazione al voto – aggiunge Foti – I lavoratori hanno confermato la fiducia alla Fiom, per il grande lavoro svolto in questi anni, a partire dai 30 lavoratori precari assunti con l’agenzia interinale, che siamo riusciti a fare stabilizzare e che oggi hanno un contratto a tempo indeterminato con la Selikab e guardano con tranquillità al loro futuro”.



