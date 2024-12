Per il ciclo Seminari in Biblioteca – un film per ogni guerra – ecco il prossimo appuntamento – ‘Lo Sbarco’ (2011) di Adonella Marena. Sarà sabato 7 dicembre alle 17.30 alla Biblioteca delle Donne, via Lincoln 121, Palermo.

“Un gruppo di italiani residenti a Barcellona segue con allarme crescente le notizie che i massmedia spagnoli diffondono sull’Italia: episodi violenti di razzismo, corruzione, precarietŕ nel lavoro, erosione del bene pubblico, potere mafioso, distruzione del territorio.

Il tessuto sociale e civile del loro paese si sta trasformando, nella rassegnazione dei piů. Devono fare qualcosa, per sostenere le tante esperienze di resistenza, dalla salvaguardia del territorio alla difesa dei diritti, devono da lontano trovare un gesto singolare per dare visibilitŕ alla loro indignazione. Che fare?

Decidono di chiamare a raccolta i cittadini italiani all’estero e partire con la “nave dei diritti” per salpare da Barcellona con destinazione Genova.”



Luogo: biblioteca delle donne, via lincoln, 121, PALERMO, PALERMO, SICILIA

