Giovedì 19 dicembre 2024, presso l’Istituto Italiano Fernando Santi di Cefalù in Piazza Bellipanni 30, si terrà un seminario dedicato al ruolo dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS) nei contesti ospedalieri. L’evento, della durata di tre ore, si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30 ed è suddiviso in tre sessioni principali.

Il seminario sarà focalizzata sulla formazione e sulle principali mansioni dell’OSS. Inoltre si esplorerà gli aspetti psicologici e relazionali del lavoro dell’OSS. Si analizzeranno le competenze necessarie per operare efficacemente in ambito ospedaliero e le responsabilità pratiche legate al ruolo, con particolare attenzione al lavoro in team e alla gestione dei pazienti.

Nel corso del seminario, saranno approfonditi i metodi per instaurare un rapporto di fiducia con i pazienti e per gestire le dinamiche emotive, garantendo supporto umano e professionale.

L’evento si concluderà con una valutazione dell’apprendimento e un momento dedicato alla rilevazione della qualità percepita dai partecipanti.

Al personale sanitario partecipante al seminario, saranno rilasciati 3,9 crediti ECM.

Il seminario rappresenta un’opportunità preziosa per chi opera nel settore socio-sanitario, offrendo strumenti utili per migliorare le proprie competenze e affrontare le sfide quotidiane con maggiore preparazione.

La prima sessione del seminario (ore 9,30-10,30) sarà tenuta dal dott. Agatino Magnifico sul tema “Le mansioni dell’operatore socio-sanitario nei contesti ospedalieri.”

La seconda sessione del seminario (ore 10,30-11,30) sarà tenuta dal dott. Stefano Maranto sul tema “Aspetti relazioni dell’operatore socio-sanitario con pazienti ospedalieri.”

La terza sessione del seminario (ore 11,30-12,30) sarà tenuta dal dott. Luciano Luciani sul tema “L’operatore socio-sanitario: formazione e lavoro nei contesti socio-assistenziali-sanitari.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.