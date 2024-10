Sabato 2 novembre, ore 20,30 al Roots, in via Borrello 73, a Catania va in scena lo spettacolo della compagnia calabrese Officine Jonike Arti ‘Antigone – Il sogno di una farfalla’, rappresentazione teatrale all’interno della rassegna ‘SeminArte Catania’ si realizza nell’ambito della manifestazione ‘Palcoscenico Catania – La Bellezza senza confini’ 2024 promossa dal Comune di Catania con i fondi del Ministero della Cultura.

Questo spettacolo liberamente ispirato al romanzo “La tomba di Antigone” di Maria Zambrano, riscritto dall’attrice e regista siciliana Donatella Venuti per il teatro con la regia di Americo Melchionda . Dà voce a tutte quelle donne – eroine/martiri – che lottano contro le Leggi Prevaricatrici generate dall’ abuso del potere, dalla violenza della guerra e dall’annichilimento del concetto stesso di “Umanità”.

Essenziale nel suo allestimento e adattabile a diversi luoghi di esecuzione, lo spettacolo ha la capacità di inglobare il pubblico nel dramma di un’Antigone di oggi, moderna esule, per restituire un’Antigone senza età che viaggia attraverso il tempo divenendo testimone perpetua delle ingiustizie perpetrate dall’Uomo durante tutta la sua Storia.

Antigone indossa un logorato abito da sposa, ingurgita compulsivamente le pillole che bloccano l’enzima PMKZeta della memoria: vuole dimenticare! Ma in un luogo non luogo tra vita e morte, le ombre dei personaggi della sua storia si sovrappongono nel suo cervello sotto forma di allucinazioni. Non le rimane che attraversarle quelle ombre, e forse, alla fine, riuscirà a raggiungere Polinice nella città dei fratelli, la città nuova: “… in cui non ci saranno né figli, né padri, non ci sarà sacrificio e l’amore non sarà accerchiato dalla morte”.

Uno spettacolo intenso tocca le intime corde dell’animo nell’attualità di un mito che diventa inesorabilmente contemporaneo.

La pièce, scandita da evocative registrazioni sonore tra mito e storia contemporanea, da un lato rende l’intima rievocazione dei rapporti ancestrali tra i personaggi cardine della tragedia, dall’altro ci investe di interrogativi e stati d’animo riportando la protagonista dentro le atrocità generate dai totalitarismi di ogni epoca.

Antonella Caldarella e Steve Cable hanno creato per SeminArte un cartellone ricco, con spettacoli originali che fanno riflettere, aprire la mente e le coscienze.

Costi spettacoli serali: intero euro 10/ridotto under 30 euro 5,00

Per prenotazioni e informazioni: 353.4304936

