La Home Restaurant Hotel srl cresce fino ad arrivare ad oltre 300 Comuni in Italia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Calabria e Toscana al comando per Home Restaurant legali

Reggio Calabria: Dalla sede legale della Home restaurant Hotel srl coordinata con la sede operativa a Tenerife arrivano numeri incoraggianti. Con oltre 800 Home Restaurant comunicati in Questura dal 2019 ad oggi presenti in più di 300 Comuni Italiani la Home Restaurant Hotel srl punta ad superare le 1000 comunicazione arrivando a più di 400 Comuni italiani entro la fine del 2023.

La piattaforma cresce a vista d’occhio, dichiarano dalla startup calabrese, siamo molto soddisfatti per come stiamo lavorando e per il lavoro che il nostro staff sta svolgendo, ancora più importante però è il fatto che i nostri associati stanno spopolando sui social creando contenuti autentici che spiegano al meglio il settore Home Restaurant, vedi per esempio Da Fiorella Home Restaurant, di Fiorella Aprile che con i suoi video con hastag rigorosamente #homerestauranthotel è arrivata a quasi 100 mila visualizzazioni ed oltre 550 Like.

Inoltre è da poco nato il nostro servizio marketing ed editoriale con contenuti inediti grazie alla nostra rubrica giornaliera con notizie inerenti al settore Home Restaurant, ricette, notizie dal mondo Horeca e tanto altro.

Insomma la piattaforma Home Restaurant Hotel dal 2019 ad oggi vanta +800 Homers e sta crescendo a macchia d’olio da nord a sud imponendosicome punto di riferimento per il settore HomeRestaurant, nonostante la pressione delle lobby e l’assenza del Consiglio dei Ministri in cui tutto tace.

Per il presente ed immediato futuro la Home restaurant Hotel è in campo con l’editoriale e la possibilità a tutti i nostri abbonati di acquistare pubblicità in qualsiasi momento già a partire da Dicembre 2023

