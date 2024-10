Uno spettacolo originale e spiritoso, fuori dagli schemi che coinvolge moltissimo il pubblico.

L’evento è in programma sabato 26 ottobre con inizio alle ore 21 al teatro Comunale “Eliodoro Sollima” a Marsala. Non c’è qui il “Pirandello” triste che conosciamo e che non sorride mai, ma c’è Sergio Vespertino che in un’ora racconta, soffre, ride, piange, interroga e rimprovera lo scrittore agrigentino per la crudeltà delle sue pagine che hanno tolto la tranquillità e non hanno fatto più vivere serenamente molti personaggi.

Le descrizioni e le domande dell’attore rivolte allo scrittore sono ricche di fantasia e di umorismo. Parlata dotta ma che a volte si mescola con il dialetto espresso dalla voce popolare con frasi e saggi proverbi ad effetto che arrivano diritti al cuore.

Il testo scritto dallo stesso Vespertino e da Salvatore Ferlita è curato in ogni dettaglio. Riprende talune novelle: Sei personaggi in cerca d’autore, La casa del granella, Il vitalizio, La verità, Il berretto a sonagli, L’uomo dal fiore in bocca, Il fu Mattia Pascal ed altre opere, ma sicuramente sarà un nuovo modo per raccontarvi Pirandello. L’evento è organizzato dalla Oddo Management, di Katia e Giuseppe Oddo.

Per Info e Biglietti si può chiamare al 3885662176, o scrivere un messaggio whatsapp al 342/0330264, o all’indirizzo mail biglietteriaoddo@libero.it

