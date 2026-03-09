L’organizzazione di volontariato e pubblica assistenza “Paceco Soccorso”, con sede operativa a Trapani, ha avviato le selezioni per il nuovo anno di servizio civile universale, rivolte a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti), che abbiano spirito di squadra e voglia di imparare.



Sono disponibili complessivamente 14 posti: 12 per il settore sanitario (3 riservati a giovani con minori opportunità – categoria difficoltà economiche) nell’ambito del progetto “Insieme per assistere”; 2 per la protezione civile (uno riservato a giovani con minori opportunità – categoria difficoltà economiche) con il progetto “Prevenzione Pop – Giovani in rete per la sicurezza”.





Si tratta del servizio civile che inizierà il prossimo settembre: avrà una durata di 12 mesi, con un impegno medio settimanale di 25 ore e un contributo mensile di circa 520 euro.

Gli interessati, entro il termine del prossimo 8 aprile fissato nel bando, debbono completare l’iscrizione nella piattaforma del Servizio Civile Universale, compilando la domanda: per il settore sanitario domandaonline.serviziocivile.it/?CodiceProgetto=PTXSU0005725011936NMTX, o per la protezione civile domandaonline.serviziocivile.it/?CodiceProgetto=PTXSU0005725011937NMTX.

Gli operatori e le operatrici selezionate, parallelamente alla formazione, svolgeranno attività pratiche nei rispettivi ambiti operativi: nel servizio sanitario per assistenza e supporto alla popolazione, nella protezione civile per la gestione di emergenze e cura del territorio.





«È un’occasione per mettersi in gioco, imparare cose nuove e dare una mano concreta alla comunità» afferma la presidente di “Paceco soccorso”, Rosanna Di Maggio, evidenziando come il servizio civile universale sia un’opportunità di crescita, formazione e contributo attivo al benessere della collettività.

Si ricorda che “Paceco Soccorso”, attiva da anni nel garantire servizi di trasporto sanitario, emergenza-urgenza e supporto alla cittadinanza in collaborazione con le istituzioni locali e la Protezione Civile, è un punto di riferimento nel Trapanese, rispondendo con prontezza ed efficacia ai bisogni di assistenza sanitaria e sociale del territorio.





Per ulteriori informazioni sul servizio, o per ricevere assistenza nell’iscrizione sulla piattaforma, si può inviare un messaggio su WhatsApp al numero 348 6553592 per essere contattati dalla segreteria, oppure ci si può recare direttamente alla sede operativa di Paceco Soccorso, in via Vincenzo Baviera, 5 (Palazzo America), a Trapani, da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17).

