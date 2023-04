Con questo tema si e’ svolta il 20 Aprile 2023 alle ore 16.00 presso la Sala Dusmett dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi in Catania una conferenza organizzata dal dr. Torrisi Domenico Coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato di Catania unitamente alla Coordinatrice dell’Assemblea di Catania di Cittadinanzattiva dr.ssa Francesca Motta .

L’obiettivo ,ribadito dallo stesso Coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato, e’ stato quello di ribadire con forza alla comunità dei cittadini la necessità di salvaguardare un modello di servizio sanitario pubblico, equo e universalistico come conquista sociale irrinunciabile per l’eguaglianza di tutti i cittadini, da difendere e garantire alle future generazioni.

I lavori sono stati aperti da una relazione del Segretario Nazionale di Cittadinanzattiva Dr.ssa Annalisa Mandorino che, dopo aver informato l’assemblea sull’organizzazione di una giornata di mobilitazione nazionale sulla difesa del SSN che si terrà a Roma giorno 11 Maggio 2023 , ha evidenziato le perduranti diversità di assistenza sanitaria nelle varie regioni con purtroppo “aspettative di vita” inferiori in alcune regioni del Sud rispetto ad altre del Nord. Hanno quindi relazionato il Dr. Torrisi quale Coordinatore del Tribunale per i diritti del Malato che ha evidenziato un calo progressivo dell’incidenza della spesa sanitaria sul PIL dal 7,5% del 2020 al 6,6% del 2023 nonché la necessità d’ implementare fortemente gli interventi previsti dal PNRR per la missione 6 dedicata alla Salute con misure a sostegno del personale quali : miglior formazione; più assunzioni; stipendi adeguati.

E’ intervenuto quindi il Dr. Riccardo Spampinato Segretario Nazionale del CIMO dando voce ai Medici Ospedalieri e denunciando una progressiva ed ingiustificata, dal punto di vista strettamente sanitario, diminuzione dei posti letto ospedalieri con conseguente difficoltà di garantire un’adeguata assistenza sanitaria. Il Dr. Domenico Grimaldi nella qualità di Segretario Provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha puntualizzato l’impegno che i Medici di Famiglia hanno preso per favorire lo sviluppo operativo delle nuovi “Ospedali di Comunità” previsti dal Decreto di riforma dei Servizi Territoriali del SSN. Il Dr. Franco Luca quale Direttore del Dipartimento delle Attività Territoriali dell’ASP di Catania nell’evidenziare l’esperienza virtuosa nella “presa in carico” dei pazienti cronici nei PTA di S.Luigi e di Librino S.Giorgiodi Catania che ha migliorato la qualità di vita dei pazienti diabetici e/o cardiopatici con conseguente diminuzione fino al 75% di ricoveri per tali patologie,ha ulteriormente ribadito la necessità di lavorare congiuntamente cittadini, Medici di Famiglia, Pediatri,Medici Specialisti e dipendenti per la tutela del SSN . Ha chiuso i lavori il Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Dr. Concetto Trifilò che ha ribadito con forza la necessità di un SSN che deve essere uguale per tutti senza distinzione, contro ogni tentativo di assistenza differenziata fra le regioni.

