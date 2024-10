Il servizio “Svuota Cantine”, lanciato dal Comune di Bagheria lo scorso giovedì 10 ottobre, in collaborazione con AMB, sta già dando i suoi frutti. In sole due giovedì, il 10 ed il 17 oltre 50 cittadini hanno già fruito di questa opportunità, conferendo un’ampia varietà di rifiuti ingombranti, tra cui divani, materassi, elettrodomestici, mobili e molto altro. Il servizio si aggiunge a quello già attivo con prenotazione che AMB realizza da diversi anni.

L’iniziativa, che si svolge ogni giovedì mattina dalle 8:00 alle 10:00 presso l’area del mercatino, in viale Bagnera, sta dimostrando di essere uno strumento utile per migliorare il decoro urbano e contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti.



Oltre 50 cittadini che hanno già usufruito del servizio ed in particolare: 28 utenti il 17 ottobre e 25 il 10 ottobre hanno conferito un’ampia gamma di rifiuti ingombranti. Lo smaltimento è gratuito potendosi liberare di vecchi mobili, elettrodomestici e altri oggetti ingombranti in modo sicuro e senza costi aggiuntivi; E’ in servizio in cui il cittadino contribuisce a rendere Bagheria una città più pulita e vivibile e soprattutto contribuisce a lottare contro l’abbandono illegale lungo le periferie e campagne del nostro territorio cotrastando operazioni abusive di lavoro nero. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini che hanno fruito del servizio.



Ricordiamo che per fruire del servizio “Svuota cantine” è possibile recarsi presso l’Area del Mercatino, di via Bagnera, ogni giovedì dalle 8:00 alle 10:00. E’ possibile smaltire: Elettrodomestici, mobili, apparecchi elettronici e altri oggetti voluminosi.Contestualmente è attivo il servizio con prenotazione per ritiro a domicilio, sotto casa, non al piano, chiamando il numero verde 800505056 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00). Inoltre si ricorda anche che ci sono a disposizione dei cittadini 3 CCR, Centri comunali di raccolta, e precisamente: INCORVINO Via San Giovanni Bosco aperto dalle ore 6:00/12:00, Aperto anche per i RAEE, LANZIROTTI C.da Lanzirotti aperto dalle ore 6:00/12:00, EX MATTATOIO via Sant’Isidoro aperto dalle ore 6:30/12:30 martedì e giovedì 15:00/17:00.



“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora – dice l’assessore all’Igiene Urbana, Giuseppe Tripoli – La partecipazione dei cittadini dimostra la loro sensibilità verso le tematiche ambientali e la volontà di collaborare per migliorare la nostra città. Invitiamo tutti a continuare a usufruire di questo servizio e a diffondere il messaggio: insieme possiamo fare la differenza.”







Questo servizio fa parte anche dell’attività messe in atto attraverso l’azione del consigliere con delega al piano di sicurezza partecipata, Domenico Barone particolarmente impegnato sul fronte del contrastare i roghi di rifiuti abbandonati. Il consigliere recentemente sta anche incontrando tutti i proprietari di campagne e aree verdi periferiche abbandonate per sollecitarli a ripulire i terreni da eventuali cumuli al fine di evitare i roghi.





