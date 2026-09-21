Come ogni anno, alla fine dell’estate, i monumenti si illuminano di luce dorata per rilanciare l’attenzione sui temi che riguardano il cancro pediatrico nel “Settembre d’Oro”, il mese internazionale dedicato alla lotta contro il tumore infantile: all’iniziativa “ Accendi d’oro, Accendi la Speranza” di Fiagop, a cui si affianca Aslti-Liberi di Crescere, hanno aderito i Comuni di Palermo, illuminando sabato 26 settembre l’esterno del Teatro Massimo; di Geraci, con il Castello dei Ventimiglia; di Cefalù, che rivestirà’ d’oro il palazzo comunale; di Villalba, con la piazzetta di Padre Pio; di Partinico, con il monumento “Il Teatrino”; di Mussomeli, con il Castello; di Bagheria, con Palazzo Butera; di Gangi, con la Fontana del Leone, di Castelbuono, con il Castello. I comuni aderiranno all’iniziativa per una settimana, dal 21 al 28 settembre.





Sempre su iniziativa dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, sara’ celebrata la giornata “ Go Gold” anche a Palermo, rivestendo simbolicamente d’oro il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Civico. I volontari dell’associazione distribuiranno nastrini d’oro ai piccoli pazienti e alle loro famiglie e saranno realizzati dei tatuaggi ad acqua con il simbolo dell’Oncoematologia pediatrica, il nastro dorato.



“Il Settembre d’Oro è un’occasione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro infantile e sulle difficoltà che affrontano ogni giorno bambini e famiglie, afferma la presidente di Aslti, Antonella Gugliuzza – abbiamo voluto aderire alle iniziative promosse da Fiagop, coinvolgendo diversi Comuni del palermitano nell’illuminazione in oro di monumenti o palazzi comunali. Quella luce è un simbolo di attenzione, solidarietà e speranza per ricordare che nessun bambino e nessuna famiglia devono sentirsi soli nel percorso di cura”.







Mentre Ilde Vulpetti, responsabile dell’area operativa e fundraiser di Aslti, sottolinea come “in questi ultimi anni il Settembre d’oro, il mese dedicato alla diffusione dell’informazione sulle patologie oncologiche, abbia permesso di sensibilizzare sui temi legati all’assistenza e all’umanizzazione negli ospedali”, con “immagini” icononiche di luce e speranza veicolate attraverso i monumenti e luoghi simbolici delle città”.

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