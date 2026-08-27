Palermo continua a fare i conti con una situazione di degrado legata alla totale assenza di un adeguato servizio di diserbo. In numerose strade della città, e in particolare nella Settima e nell’Ottava Circoscrizione, i marciapiedi sono ormai invasi dalle erbacce, con vegetazione che cresce indisturbata e rende gli spazi pubblici sporchi, degradati e, in alcuni casi, difficilmente fruibili dai cittadini.

Non si tratta soltanto di una questione estetica. La mancata manutenzione del verde anomalo favorisce infatti l’accumulo di sporcizia e rifiuti e può creare condizioni favorevoli alla presenza di topi, insetti e zecche, aumentando i disagi e le preoccupazioni per i residenti.





Il problema, inoltre, non è nuovo. Il verde anomalo non viene adeguatamente mantenuto ormai da diversi anni in numerose zone della città, nonostante le numerose segnalazioni e le richieste di intervento. Una situazione che non può essere considerata normale né tantomeno accettabile per una città che dovrebbe garantire ai propri cittadini strade e marciapiedi decorosi e sicuri.



Per questo torno a chiedere al Sindaco di Palermo e all’Assessore Pietro Alongi di rendere finalmente disponibile un cronoprogramma degli interventi di diserbo per tutta la città, con particolare attenzione alla Settima e all’Ottava Circoscrizione, indicando tempi, zone interessate e programmazione degli interventi. Una richiesta che ho già avanzato più volte e alla quale, ad oggi, non è stata data una risposta concreta.







Non è possibile intervenire soltanto quando una situazione di degrado diventa emergenziale. Serve una programmazione ordinaria e costante della manutenzione in ogni quartiere, soprattutto nelle periferie e nelle zone maggiormente esposte al degrado.

Una buona amministrazione si valuta dalla periferia, dalla capacità di garantire gli stessi servizi in ogni zona della città e dalla tempestività con cui vengono affrontati i problemi quotidiani dei cittadini.



NATALE PUMA



CONSIGLIERE COMUNALE DI PALERMO, Capogruppo di Sud Chiama Nord

Luogo: PALERMO, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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