La Rete per la Cultura Antimafia nella Scuola, una realtà che riunisce 167 istituzioni scolastiche siciliane, organizza diverse iniziative pubbliche, che coinvolgono migliaia di studentesse e studenti in ricordo della strage di Capaci.

“Siamo felici di continuare a tenere viva la memoria della strage di Capaci tra le nuove generazioni anche attraverso il lavoro che svolgiamo quotidianamente dentro il mondo della scuola – affermano gli otto dirigenti scolastici* che guidano la Rete per la Cultura Antimafia nella Scuola – avvertiamo un calo di tensione nella mobilitazione antimafia e riteniamo necessario moltiplicare i nostri sforzi affinché si sviluppino ulteriormente gli anticorpi contro ogni forma di cultura mafiosa”.

Nel giorno del trentatreesimo anniversario della strage, Venerdì 23 maggio, davanti il Palazzo di Giustizia di Palermo, insieme all’Ordine degli Avvocati e all’Associazione Nazionale Magistrati, si raduneranno circa 3.000 persone in rappresentanza di 59 scuole che formeranno una catena umana che abbraccerà il tribunale di Palermo.

Si comincerà alle ore 9.00, in piazza Vittorio Emanuele Orlando, dove gli alunni si esibiranno con performance musicali e letture in memoria dei martiri di Capaci. A seguire, dalle 11,30, in piazza della Memoria – all’interno della Cittadella giudiziaria – avrà luogo la commemorazione solenne della strage.

Nel pomeriggio, dopo la partecipazione al consueto momento di silenzio davanti l’albero Falcone, alle ore 18.45 presso l’I.C. De Amicis – Da Vinci (plesso di via Rosso di San Secondo), si svolgerà un incontro con Fiammetta Borsellino e la piantumazione di un albero al Giardino dei Giusti.

Durante tutta la settimana ci saranno diverse attività organizzate dalla Rete che ha promosso la Settimana per la Cultura Antimafia.

– Mercoledì 21 maggio comincerà il campionato di calcetto che coinvolge 13 scuole superiori di Palermo presso il Centro sportivo Le Siepi di Via Badia. Il torneo si concluderà la mattina del 23 maggio, presso la Caserma Turba: le squadre scolastiche qualificate sfideranno le squadre dei Carabinieri e dell’Esercito.

– Giovedì 22 Maggio alle ore 9.00, presso il Teatro Politeama di Palermo, saranno coinvolti 800 studentesse e studenti di 16 scuole siciliane che parteciperanno alla realizzazione del coro delle scuole. La manifestazione si intitola ACCORDIAMOCI con la Giustizia e sarà l’occasione per esaltare la potenza espressiva della musica contro ogni forma di violenza mafiosa.

– Sabato 24 maggio dalle ore 8.00 si svolgerà una marcia, “Dalla Scuola ai luoghi della vita e della memoria di Padre Pino Puglisi”, che partendo da Via Panzera/via Hazon attraverserà il quartiere Brancaccio.

Durante la settimana, oltre alle attività organizzate direttamente dalla Rete, si svolgeranno decine di altre iniziative organizzate autonomamente dalle scuole aderenti. Domani sarà diffuso l’elenco completo delle singole attività.

*Consiglio di Coordinamento della Rete per la Cultura Antimafia nella Scuola è cosi composto:

Valeria Catalano (I.C. Colozza Bonfiglio – Scuola capofila),

(I.C. Colozza Bonfiglio – Scuola capofila), Giusi Aprile (XIII I.C. Archimede di Siracusa),

(XIII I.C. Archimede di Siracusa), Giusto Catania (I.C. Giuliana Saladino),

(I.C. Giuliana Saladino), Bianca Guzzetta (I.C. Principessa Elena di Napoli),

(I.C. Principessa Elena di Napoli), Maria Gabriella Martorana (I.C. Costa Scinà),

(I.C. Costa Scinà), Daniela Miceli (I.C. Scelsa),

(I.C. Scelsa), Marcella Polimeno (D.D. Aristide Gabelli),

(D.D. Aristide Gabelli), Andrea Tomaselli (IISS Nautico Gioeni Trabia)

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.