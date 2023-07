ll Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.E.N. – Comitato Provinciale di Trapani in collaborazione con l’ASD Energy in Progress 2.0 e con il patrocinio del Comune di Custonaci danno il via alla SESTA edizione della “Settimana dello sport” che si svolgerà dal 29 luglio al 6 agosto, nella suggestiva Baia di Cornino.

Un evento sportivo e culturale di grande rilevanza nonché il primo in assoluto organizzato nella regione.

Una fiera con numerosi tipi di sport, un palinsesto ricco di intrattenimento, spettacoli serali di danza e musica.

Dalla mattina fino al tardo pomeriggio diverse attività , dalla Zumba, al Caraibico, Salsa, Liscio, Fitness, Acquagym, tornei di : Calcio a 5, beach volley, padel , burraco , ping pong, calciobalilla e tanto altro.

Uno spazio dedicato anche alla bellezza e alle coccole, dove vivere il piacere del massaggio.

Ci si aspetta un evento sportivo e culturale di grande rilevanza.

Per info e/o iscrizioni: 3932031787 – 3930051702

