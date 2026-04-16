Alle ore 21:00 del 21 aprile 2026 avrà luogo un’Assemblea cittadina aperta a tutti ed è organizzata dai comitati cittadini, “il Mare di Sferracavallo e “Permanente Sferracavallo” .

Saremo all’Oratorio SS. Cosma e Damiano (ingresso di via Terenzio, per affrontare una questione che riguarda tutti noi: la tutela del nostro mare, della nostra salute e del futuro della nostra comunità.

Quando diciamo NO a ogni scarico nell’area marina protetta, non stiamo facendo una battaglia ideologica, ma una scelta di responsabilità. Parliamo del mare di Sferracavallo, un patrimonio naturale che appartiene a tutti e che rappresenta identità, economia e qualità della vita. L’atto che proponiamo nasce da una preoccupazione concreta: la possibilità di scarichi di reflui all’interno dell’area marina protetta di Capo Gallo – Isola delle Femmine. Un’area che, per definizione, dovrebbe essere preservata e protetta, non messa a rischio.





Per questo chiediamo con forza tre cose semplici ma fondamentali:

Primo: la rimodulazione della delibera di Giunta n. 220 del 10 settembre 2024, in particolare nella parte che prevede lo scarico dei reflui in quest’area. Non possiamo accettare che una zona protetta venga utilizzata come punto di scarico.

Secondo: l’individuazione di soluzioni alternative. Le tecnologie e le competenze esistono: è possibile gestire i reflui senza compromettere l’ambiente marino. Serve volontà politica, serietà e rispetto per il territorio.

Terzo: che questa posizione venga formalmente trasmessa al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, affinché nessuno possa dire di non sapere o di non aver ascoltato la voce dei cittadini.





Questa non è una battaglia contro qualcuno, ma una battaglia per qualcosa: per un mare pulito, per la salute pubblica, per il turismo sostenibile, per i pescatori, per le famiglie, per i nostri figli.

Difendere l’ambiente significa difendere il futuro.

E il futuro non si costruisce con scorciatoie, ma con scelte coraggiose.

Noi scegliamo di difendere il nostro mare.

E continueremo a farlo con determinazione.

Comitato Cittadino il Mare di Sferracavallo

Comitato Cittadino Permanente Sferracavallo





Luogo: Oratorio SS.Cosma e Damiano -Sferracavallo- PALERMO, Via Terenzio, 35, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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