Il Circolo Velico Sferracavallo torna a essere il centro della vela internazionale con il ritorno, dopo appena un anno, della RS21 Cup. Il golfo, da oggi a domenica, ospita l’ACT 1 della stagione della classe internazionale, inaugurando un lungo weekend di regate che fa da apripista al secondo appuntamento – l’RS21 Cup 2026 ACT2 – già in programma tra le boe del Circolo Velico Sferracavallo dal 15 al 17 maggio.

La sfida entra nel vivo già da questa mattina – alle 13 il segnale di avviso prima prova – portando in acqua l’energia di cento veliste e velisti, in diciotto equipaggi, pronti a darsi battaglia in rappresentanza dei più prestigiosi club italiani e di nazioni come Ungheria, Germania e Principato di Monaco.





Il regolamento prevede un massimo di nove prove complessive, tre al giorno, con la flessibilità di disputare una quarta regata giornaliera per ottimizzare il calendario o recuperare eventuali prove non svolte. La competizione sarà valida anche con un solo scontro portato a termine, mentre per l’ultima giornata di domenica il limite massimo per dare il via a una prova è fissato per le ore 15.

Parallelamente alle sfide in acqua, il Circolo ha predisposto un’accoglienza speciale a terra per equipaggi e accompagnatori. Tra i vari eventi organizzati spicca l’after race in banchina, un appuntamento pensato per consolidare lo spirito della classe RS21 tra musica e convivialità una volta rientrati in porto.





La manifestazione si concluderà domenica con la cerimonia di premiazione che vedrà sul podio i primi tre classificati della classifica generale, i primi tre equipaggi della categoria Corinthian e degli Under 23.

Un ritorno che è anche una conferma di eccellenza, come sottolineato dal Presidente del Circolo Velico Sferracavallo, Giuseppe Giunchiglia: «Avere nuovamente una flotta internazionale di una classe così prestigiosa a distanza di un solo anno testimonia che abbiamo lavorato bene e che Sferracavallo si conferma un ottimo campo di regata per qualsiasi tipo di imbarcazione. Un ringraziamento sentito va alla Classe RS21 per la rinnovata fiducia nel nostro Circolo e alla Federazione Italiana Vela, la cui costante presenza al nostro fianco è garanzia di eccellenza e supporto per ogni nostra iniziativa».





Dopo questa doppia tappa palermitana, il calendario della RS21 Cup proseguirà la sua corsa verso il Lago di Garda con gli appuntamenti di Torbole e Malcesine, prima di concludere la stagione agonistica allo Yacht Club Toscana a fine settembre.

Ulteriori informazioni, bando di regata e lista iscritti al link: https://www.rs21italianclass.org/sferracavallo-1-2026

Luogo: CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO, via scalo di sferracavallo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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