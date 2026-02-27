S’intitola “Ballatetta” lo spettacolo che, alle 21 di sabato 28 febbraio, aprirà “Ri-Evoluzioni”, la stagione 2026 del Piccolo Teatro dei Biscottari di Palermo, al civico 27 di via dei Biscottari. “Ri-Evoluzioni” il titolo della rassegna che, sino a maggio, ospiterà residenze artistiche e spettacoli di artiste e artisti provenienti da Palermo e non solo.

Uno spettacolo, nel quale la poesia, nel senso etimologico di creazione, si appella al sacro potere del caos. Spalanca le membra ad un mondo di mostri, uomini e dei.

A portare in scena “Ballatette” la Compagnia Lucipicuraru, con la regia di Andrea Lapi, la drammaturgia di Andrea Lapi e Flavia Monfrini. In scena Flavia Monfrini. Una produzione dell’associazione culturale “Erosioni” e Viagrande Studios.

Biglietto 7 €, tessera 5 €. Prenotazione obbligatoria al cell. 388. 3255022.





Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via teatro dei bisscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

