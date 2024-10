“In Sicilia siamo in piena emergenza siccità e noi sindaci non riceviamo alcuna indicazione dalla regione su come muoverci”– lo afferma Filippo Maria Tripoli primo cittadino di Bagheria, che lancia un monito forte e condanna l’inefficienza della politica regionale.

“Sono mesi che attendiamo di sapere quali sono sono gli interventi che la regione ha messo concretamente in campo per contrastare questa crisi, che rischia di avere risvolti drammatici”– continua Tripoli.

“Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina del Commissario straordinario da parte della regione siciliana non sono stati ancora avviati i lavori per la riattivazione dei pozzi comunali e l’installazione dei dissalatori. Si tratta di un ritardo che non è più tollerabile, di questo passo il rischio è di non arrivare preparati alla prossima estate ed è un‘eventualità che nell’interesse della Sicilia e dei siciliani non possiamo permetterci”- conclude il sindaco di Bagheria.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.