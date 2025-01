“La notizia della proroga della cassa straordinaria per i lavoratori Almaviva è una conquista importante, ma quello che noi chiediamo è sicuramente un cambio di passo sulla questione che metta in sicurezza tutto il bacino di lavoratori e non solo una parte di esso. Bisogna lavorare per creare le possibilità di reimpiego nel servizio telefonico sanitario della Regione”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars, Mario Giambona, dopo la notizia della proroga fino al 31 luglio della cassa integrazione per i lavoratori Almaviva.

“Da più di un anno chiediamo al governo nazionale e al governo regionale di attivarsi per mettere in atto tutte le azioni concrete utili a mettere in salvo i lavoratori di Almaviva – conclude il deputato dem -. La richiesta del Pd è che questi lavoratori vengano reimpiegati il prima possibile all’interno della nostra amministrazione regionale e in particolare nella branca che si occupa di sanità, considerato il loro contributo durante l’emergenza pandemica con la gestione del 1500”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.