“L’approvazione del ddl sul regionalismo differenziato pone serie preoccupazioni sulla stabilità del nostro paese e non potrà che determinare ulteriori squilibri tra le regioni del sud e quelle del nord Italia.” Lo dice Mario Giambona, Vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all’ARS, a seguito della votazione svoltasi nella giornata di ieri, che ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’autonomia differenziata.

“Seppur con enorme ritardo, i governatori di destra-centro delle regioni Basilicata e Calabria hanno giustamente espresso contrarietà assoluta, condannando il gravissimo errore del governo Meloni.

È ancor più imbarazzante come il governatore Schifani e la sua cerchia, nonché i parlamentari siciliani in maggioranza a Roma, non prendano ferma posizione nel contrastare questo scellerato percorso legislativo. Questa legge non potrà far altro che peggiorare i servizi, le scuole, i trasporti, gli ospedali e le infrastrutture delle regioni già in disagio economico e sociale, determinando un inesorabile spopolamento di tali territori, soprattutto per la nostra Sicilia. È quindi – conclude Giambona – il momento che Schifani cessi di essere servo ed ostaggio della Meloni, dando effettivamente seguito al mandato conferitogli per la tutela degli interessi dei Siciliani.”

