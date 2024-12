In Sicilia l’arte non è solo un museo. È un viaggio sensoriale che porta alla scoperta di tesori nascosti. Ecco perchè anche un biscotto può essere un capolavoro che unisce il piacere del gusto con la meraviglia e, riuscire ad essere tra gli iscritti del registro dei beni immateriali come “opera d’arte”. Che ogni prodotto in questa terra racconti una storia lo comprende chi nasce e cresce in Sicilia, ma anche chi si vuole aprire alla conoscenza di una storia, che unisce tradizione e innovazione, celebrando la creatività di un’isola unica al mondo, la cui memoria si respira veramente a ogni angolo.

Bellezza a 360 gradi ora raccontata attraverso “Sicilia creativa: un viaggio nell’arte nell’artigianato di eccellenza”, spot realizzato nell’ambito del programma “La Sicilia che piace 2024”, patrocinato da Confapi Sicilia, promosso dall’assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana e realizzato dall’associazione “Spirituality in the Material”. Un’alchimia, quella che celebra l’unione tra grandi artisti e artigiani locali, capace di trasformare materiali grezzi e prodotti dolciari di grande consumo in opere d’arte senza tempo.

«Arte, Cultura e Impresa in Sicilia spesso si fondono per dar vita a prodotti eccellenti unici e straordinari. Il Made in Sicily è anche questo – sostiene la Presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli – e siamo lieti di essere co-protagonisti, con l’associazione “Spirituality in The Material”, di un innovativo modo di raccontarlo, sicuramente per noi più efficace per promuovere export».

“Sicilia creativa” è tutto questo, ma anche molto altro. È soprattutto un viaggio nell’eccellenza che posiziona il progetto a livello internazionale attraverso uno spot emozionante, coinvolgente che fa desiderare di andare alla scoperta di realtà produttive anche di nicchia che, grazie alla sinergia nata in seno al progetto, rivelano che dietro alla creazione di manufatti unici, prodotti dolciari e oggetti moda iconici, ci sono scintille che danno linfa vitale al sistema produttivo artistico e artigianale siciliano nel mondo.

Lo spot verrà presentato ufficialmente venerdì 13 dicembre da Tiziana Serretta, CEO Arte Cultura e sociale, nell’ambito dell’evento dal titolo “Arte in Mano: La magia si rivela”, in programma dalle 17 alle 18.30 nella sede dell’associazione “Spirituality in The Material”, al civico 471 di via Roma, a Palermo, ma anche in diretta facebook sul canale della stessa associazione.

Ad aprire i lavori, alle 17, saranno: Adele Paratore, presidente dell’associazione”Spirituality in the material”; Dhebora Mirabelli, presidente della confederazione Piccola e Media Industria siciliana (CONFAPI Sicilia); Monica Capizzi, CEO – Domus Orestea, che interverrà su “Case studi su come l’arte e la cultura siano un volano per la promozione turistica e alberghiera”. A seguire la presentazione dello spot da parte del regista Anselmo De Filippis e il lancio della campagna social della quale parlerà Tiziana Serretta.

Scelte con accuratezza le eccellenze che, attraverso la forza e il valore della sinergia nata dal progetto, oggi trasmettono al mondo intero la visione di artigiani straordinari che tramandano l’arte del saper fare da generazioni. Eccole, con tutta la loro capacità di guardare lontano e strizzare l’occhio all’arte, al design, alla cultura e storia siciliana, attraverso la forza data dalla tradizione.

Al-Cantàra unisce il mondo del vino con quello dell’arte e della poesia. Ogni etichetta è un’opera d’arte, creata da talentuosi artisti siciliani e ognuna racconta una poesia che porta il nome del vino. Né possiamo dimenticare Ciomod, produttrice di cioccolato di Modica IGP, che ha collaborato con lo stilista e artista Alessandro Enriquez per creare una capsule collection – Special Edition “Erriquez e Ciomod Love Edition” in collaborazione con Legambiente. Di Stefano Dolciaria ha creato un connubio tra il suo panettone e la realizzazione di piatti d’arte coinvolgendo artisti siciliani, creando opere a edizione limitata. Quest’anno i “piatti d’arte” sono dedicati alla celebrazione della musica siciliana. Marinisa Bag ha dato vita a una borsa, realizzata per un progetto culturale ideato dall’Associazione di promozione sociale e culturale 6come6.6libera (www.6libera.org), ispirata alla pittura dei carretti siciliani di Nerina Chiarenza oggi unica donna registrata nel “Registro delle eredità immateriali della Sicilia”, libro dei tesori umani viventi che contribuisce alla salvaguardia del tesoro culturale dell’arte per tutelarne la sua utilizzazione e promozione. Lemorè è oggi l’arte di dipingere la seta creando capi fashion che evocano i fiori, e i colori della Sicilia. Il gusto dell’arte di Tiziana Serretta srls – Arte, cultura e sociale, infine, “ingolosisce” un biscotto di arte che, attraverso i suoi simboli onirici, rappresenta una Sicilia misteriosa esoterica e senza tempo nel mondo.

Occasione unica, dunque, venerdì 13 dicembre, per assistere anche al lancio del documentario “Arte in Mano: La magia si rivela” per conoscere gli imprenditori e le imprese protagoniste dello spot, dove l’arte, la cultura e l’impresa si fondono in un connubio perfetto. Un viaggio attraverso i luoghi e il tempo di una Sicilia che innova le tradizioni, mantenendo quella magia che non tradisce la memoria ma ne fa tesoro e la restituisce arricchita dall’effervescente ingegno di artigiani da celebrare dal mondo dell’arte. Lo spot e il lancio saranno poi visibili sui siti istituzionali www.confapisicilia.it e il sito web dell’associazione Spirituality: www.spiritualityinthematerial.com.

Luogo: associazione “Spirituality in The Material”, Via Roma, 471, PALERMO, PALERMO, SICILIA

