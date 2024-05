Sicilia – Cresce sempre di più l’ Udc in Sicilia, grazie all’ azione politica portata avanti dal Coordinatore Regionale Decio Terrana. In questi ultimi giorni si sono registrate nuove adesioni al partito in diversi comuni siciliani, a breve è prevista anche una nuova autorevole adesione che sicuramente farà crescere il partito in ambito siciliano.

I nuovi ingressi, con l’ adesione all’ Udc riguardano: Fausto Ridolfo a Milazzo è stato nominato Responsabile Regionale per le Attività Produttive, Giuseppe Scattareggia a Messina già Assessore Comunale della Giunta del sindaco De Luca è stato nominato Vice Coordinatore provinciale, Buscemi Salvatore a Villa Franca Sicula già capogruppo del partito ha comunicato l’ adesione dei consiglieri comunali Maniscalco Federico attuale Vice presidente del Consiglio comunale e del Consigliere Scarpinato Antonio. Ignazio Crimi a Salemi è stato nominato coordinatore del partito, Massimo Sciacca attuale Assessore alle Finanza e il consigliere comunale Avv. Gioacchino Minutella hanno aderito all’ Udc a Campobello di Mazzara, Domenico Bruno è stato designato Coordinatore cittadino a Bagheria, Conigliaro Maria Grazia Coordinatrice locale a San Giuseppe Jato affiancata da Genovese Francesca con il ruolo di Coordinatrice delle donne, Giovanni Palmisano di Palermo nominato componente del direttivo provinciale di Palermo con la delega allo Sport, Gaetano Licata già Sindaco di Lercara Friddi nominato Vice Coordinare Provinciale a Palermo.

“Cresce l’ Udc in Sicilia, con il fattivo contributo di quanti credono nei valori del nostro partito – ha dichiarato il Coordinatore Regionale dell’ Udc Decio Terrana – ringrazio i coordinatori provinciali per il lavoro svolto sul territorio e per le nuove adesioni, occorre coinvolgere quanti credono in una politica moderata e desiderano mettere esperienza e competenza al servizio degli altri con spirito di generosità, l’ Udc è un partito con un radicato patrimonio ideale che può offrire occasione di impegno e responsabilità al servizio della collettività, nel solco dei valori della Dottrina Sociale della Chiesa”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.