Sicilia – In occasione della recente Assemblea Nazionale del Centro Turistico Giovanile che si è svolta a Cosenza l’ agirino Luigi Manno è stato eletto componente del Consiglio Nazionale dell’ associazione. Manno ha ricoperto la carica di Consigliere regionale ed è socio del Gruppo del CTG “Il Girasole” di Agira.

“Accolgo questo incarico – ha dichiarato Luigi Manno – con entusiasmo, consapevole del valore e dell’importanza del CTG, una realtà che da sempre promuove il turismo sociale, la cultura, la solidarietà, la partecipazione e la valorizzazione dei territori”. Il Centro Turistico Giovanile nato nel 1949 è un’associazione nazionale di ispirazione cristiana senza scopo di lucro che opera nei settori del turismo giovanile e sociale, della cultura, dell’ambiente, del tempo libero e del volontariato, promuovendo un modello di turismo fondato su responsabilità, sostenibilità e solidarietà. Il CTG oggi si estende in tutta Italia con una rete diffusa coinvolgendo ogni anno nelle proprie attività migliaia di persone.

“Continuerò a lavorare – continua Luigi Manno – con spirito di servizio, disponibilità e passione, affinché i valori che animano la nostra Associazione possano tradursi in nuove iniziative, progetti concreti e occasioni di crescita condivisa. Il mio impegno – ha concluso Luigi Manno – sarà quello di rappresentare al meglio le istanze dei territori, sostenere il lavoro dei nostri associati e contribuire, insieme a tutti, a promuovere le finalità del Centro Turistico Giovanile”.

Nel Consiglio Nazionale per la Sicilia sono stati eletti anche Calabria Nicola Tindaro di Patti e Sigismundo Mannino di Nicosia. In occasione della prima seduta del Consiglio Nazionale è stato riconfermato Presidente del CTG Nazionale Fabio Salandini.

Luogo: Sicilia

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