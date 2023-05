“Sono bastate le piogge torrenziali degli ultimi giorni per mettere in ginocchio decine di aziende nell’area dei Nebrodi, una zona a forte vocazione agricola. Milioni di euro di danni tra vigneti e frutteti, devastati dalla grandine che ha accompagnato il nubifragio. L’assessorato all’agricoltura avvii immediatamente una ricognizione dei danni effettivi subiti dalle imprese per attivare tutte le misure legislative ed i fondi per il ristoro dei danni”. Lo dice Calogero Leanza parlamentare regionale del Partito Democratico.

“Nella zona dei Nebrodi, ed in particolare di San Teodoro e Cesaró, il raccolto delle aziende agricole è stato seriamente compromesso, in quelle zootecniche è andato distrutta l’intera produzione di piante foraggere che sarebbero servire per il sostentamento deli animali. Il governo regionale – conclude Leanza – provveda immediatamente a dichiarare lo stato di calamità naturale indispensabile per erogare i contributi necessari per far ripartire le imprese”.

