“Il Pd è un grande partito e il suo gruppo parlamentare siciliano è in salute. Stiamo lavorando per il bene della regione mantenendoci ben distanti da giochi di potere e valzer delle poltrone. Questo gruppo lavora per il bene comune della Sicilia, dei siciliani ed è assolutamente in linea con il volere della segretaria Schlein”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars, Mario Giambona.

“La richiesta di procedere a primarie aperte non è una contrapposizione alla nostra segretaria, ma il contrario – continua -. La nostra volontà è quella di rimanere aperti al volere della società civile ed a tutto il contesto economico e sociale regionale. Non vogliamo chiuderci nei giochi delle segreterie di partito perché questo allontana gli elettori dalla vita politica – conclude il deputato dem -. Bisogna che ci sia un’assunzione di responsabilità da parte di tutta la dirigenza politica per concludere una fase di discussioni e si proceda speditamente verso il congresso. La nostra priorità è affrontare i veri problemi dei siciliani: emigrazione, lavoro, siccità e sanità”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.