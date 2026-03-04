SiciliAntica ha avuto il piacere di effettuare ieri una visita all’Archivio di Stato di Enna, accolta con cortesia e professionalità dalla direttrice Giuliana Maria Ferrara e dai funzionari Valeria Cassarà, Sebastiano Licata e Paolo Pignataro.

La direttrice Ferrara ha illustrato ai soci e ai partecipanti i vari aspetti dell’attività dell’Archivio, fornendo una panoramica completa sulle procedure di accesso e consultazione dei fondi documentari conservati. In particolare sono state approfondite le diverse tipologie di documenti custoditi, le modalità tramite cui è possibile effettuare la ricerca anche online, nonché gli strumenti messi a disposizione per orientarsi tra i materiali storici.





Particolare attenzione è stata dedicata alle tecniche di conservazione e di restauro, con un focus sui supporti antichi quali carta, papiro e pergamena, elementi fondamentali per garantire la tutela e la trasmissione del patrimonio documentale alle future generazioni.

La visita ha assunto anche una significativa impostazione laboratoriale: i partecipanti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino e manovrare strumenti utilizzati nelle attività di analisi e conservazione, tra cui la lampada di Wood (luce ultravioletta) e il microscopio, comprendendo concretamente come vengano individuati interventi di restauro, alterazioni dei materiali e caratteristiche dei supporti documentari. Un’esperienza diretta che ha reso l’iniziativa ancora più coinvolgente e formativa.





I visitatori hanno inoltre potuto beneficiare della coincidenza con la mostra, in fase di allestimento, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, cogliendo un momento particolarmente significativo della vita dell’Istituto e apprezzando l’impegno dell’Archivio nella valorizzazione del patrimonio documentale anche attraverso iniziative espositive rivolte al territorio.

La direttrice ha infine sottolineato con forza l’importanza del ruolo dell’Archivio come servizio pubblico e gratuito, rivolto a tutta la cittadinanza e agli studiosi, invitando a superare timori o difficoltà nell’accesso: l’Archivio di Stato di Enna è una realtà aperta al territorio, felice di favorire la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio culturale.





La visita si è svolta in un clima di grande interesse e partecipazione, confermando la centralità degli archivi nella promozione della conoscenza storica e nella valorizzazione della memoria collettiva.

SiciliAntica ringrazia la direttrice e tutto il personale dell’Archivio di Stato di Enna per la calorosa accoglienza e per la disponibilità nel condividere competenze e saperi con i nostri soci.

Luogo: Archivio di Stato di Enna, Via Angelo Tranchida, LEONFORTE, ENNA, SICILIA

