Lo scorso mercoledì 6 maggio, su esplicita richiesta dell’associazione, una delegazione di SiciliAntica è stata ricevuta dal Sindaco e da una rappresentanza della Giunta Comunale di Leonforte. L’incontro è servito a fare il punto su una serie di segnalazioni e proposte concrete avanzate dal sodalizio lo scorso 25 febbraio, finalizzate alla salvaguardia dell’identità storica e del decoro urbano della città.

Al centro del confronto, lo stato di pericolo del muro seicentesco situato a pochi metri dall’antica porta della città, alle spalle della Granfonte. Una criticità già sollevata nel 2025 da SiciliAntica e dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e di Enna e che oggi richiede interventi urgenti.





In un’ottica di miglioramento dell’accoglienza e della vivibilità cittadina, SiciliAntica ha suggerito di potenziare gli interventi di cura del verde e manutenzione, con particolare attenzione ai siti di alto valore storico e ai percorsi pedonali:

• Area Granfonte e Lavatoio: è stata proposta una pulizia accurata della vegetazione spontanea nella zona retrostante la fontana monumentale, per restituire pieno decoro a uno dei simboli della città.

• Siti Ipogei e Fortificazioni: l’associazione ha auspicato interventi di decespugliamento presso le grotte della Favarotta, il corridoio adiacente all’antica vasca dell’acqua nel Giardino delle Ninfe, l’Ipogeo di S. Elena e i torrioni della Villa Comunale, aree fondamentali per il racconto della storia locale.

• Sicurezza Pedonale e Decoro Urbano: È stata evidenziata la necessità di ripristinare parte della pavimentazione del marciapiede adiacente a Palazzo Branciforti (lato via Garibaldi), al fine di garantire la piena sicurezza e l’accessibilità ai visitatori. Parallelamente, è stata sollecitata un’operazione di riqualificazione del prospetto del Palazzo rivolto verso la Chiesa Madre. L’intervento richiesto prevede la bonifica estetica della facciata attraverso la rimozione e l’interramento dei cavi elettrici che attualmente ne alterano il decoro.

• Contestualmente, è stata richiesta la verifica dei punti luce (lampioni) presso la Sicula Tempe e il lavatoio, per garantire una fruizione ottimale dei luoghi anche nelle ore serali.





SiciliAntica ha rinnovato la richiesta di individuare l’area per il monumento alla Medaglia d’Oro Luigi Scapuzzi, presentando opzioni specifiche su cui si attende il parere dell’Amministrazione. Sul fronte simbolico, è stata proposta l’installazione di un pennone per la bandiera nazionale all’interno della Villa Comunale, accanto al busto di Garibaldi, per dare un segnale di identità forte al di fuori dei siti istituzionali.

Sul piano della gestione del territorio, è stato espresso apprezzamento per l’approvazione del protocollo d’intesa per la ricerca archeologica, mentre è stata ribadita la necessità di applicare il Piano Urbanistico Generale (PUG), ritenuto ormai uno strumento indispensabile per guidare con coerenza lo sviluppo futuro del territorio e salvaguardare nel contempo le aree di pregio naturalistico e archeologico.





Tra le nuove proposte avanzate dall’associazione spiccano:

1. Recupero delle “Sipale”: il ripristino e la valorizzazione dell’antico muro a secco sulla strada provinciale Assoro-Leonforte zona semaforo), per accogliere dignitosamente chi entra in città.

2. Turismo Lento: la creazione di un percorso pedonale, religioso e sportivo che colleghi la “Madonnina” alla Chiesa di S. Croce, tramite la pulizia del tratto del canale “tagliata”, di epoca brancifortiana.

3. Tutela del Verde Urbano: la redazione di protocolli gestionali per il patrimonio arboreo. A tal fine, SiciliAntica ha offerto la disponibilità dei propri volontari per effettuare un censimento delle specie arboree cittadine.

L’associazione resta in attesa di riscontri operativi da parte dell’Amministrazione Comunale, auspicando che la disponibilità al dialogo mostrata si traduca presto in interventi concreti per la collettività leonfortese.

Luogo: Comune di Leonforte, LEONFORTE, ENNA, SICILIA

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