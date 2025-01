Stand espositivi, sfilate con le ultime collezioni, professionisti del wedding a confronto. Dopo il successo della passata edizione, torna a gran richiesta l’evento esclusivo dedicato ai futuri sposi.

Al Castello San Marco a Santa Flavia sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio, a partire dalle 16, si terrà la seconda edizione di Sicily Wedding in love, un evento esclusivo per tutte le coppie di sposi, organizzato da Rosanna Valenti, wedding planner, event creator and event coordinator. Nell’elegante dimora storica si potrà assistere ad un evento che unirà eleganza, cura del dettaglio, qualità e professionalità degli addetti del settore.

Sabato sarà allestito il Salottino delle tendenze 2025, diretto da Rosanna Valenti, con la partecipazione di esperti e fornitori che daranno informazioni e consigli sui trend e le ultime tendenze.

Domenica, accanto alle aree espositive, saranno allestiti spazi dedicati a esibizioni di danza, musica live e sfilate in abiti d’epoca che ripercorreranno le scene del Gattopardo e altri eventi collaterali, legati al mondo del wedding.





Sarà possibile ammirare in anteprima le nuove collezioni sartoriali e gli ultimi trend di tendenza delle migliori aziende presenti sul territorio siciliano. Tra gli stand abiti da sposa e sposo più belli, ma anche abiti da cerimonia per gli invitati, addobbi floreali, location per il ricevimento, fotografia e video, tutti i servizi per gli sposi e la preparazione del loro giorno più bello.

Un cocktail di benvenuto e degustazioni di finger food e cassata siciliana a cura dello chef Criscione Catering.





Le coppie potranno avvalersi dell’esperienza e della professionalità della wedding planner che saprà guidare i giovani nell’organizzazione del loro giorno più bello.

In passerella alle 18 sfileranno le ultime collezioni degli atelier più prestigiosi e i futuri sposi potranno vedere da vicino le eccellenze sartoriali.





Una giornata che incanterà i futuri sposi e farà vivere loro una favola. Immersi nella sontuosità del Castello, tra ricordi storici e creazioni moderne, si darà spazio ai sogni.

“Un evento che ha l’intento di valorizzare il territorio, mettendo in risalto la nostra storia e tutti i fornitori locali – spiega la wedding e event planner, Rosanna Valenti – con attenzione alla qualità e al buon gusto. I futuri sposi potranno trovare tante idee per il loro giorno più bello”.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Anna Cane.





Le coppie presenti, infine, potranno partecipare ad un contest gratuito con la possibilità di vincere un buono di 500 euro che verrà sorteggiato al termine della sfilata. Buono che potrà essere utilizzato nella pianificazione del matrimonio firmato Rosanna Valenti.





Ingresso gratuito previa prenotazione

Prenota ora il tuo biglietto di ingresso gratuito al numero 389.6318966 siciyweddinginlove@yahoo.it





Biografia

Rosanna Valenti è una wedding planner, event creator e coordinator, specializzata nel settore con oltre 11 anni di esperienza nella realizzazione di eventi. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Un’offerta, la sua, che non si limita alla pianificazione, ma che include la gestione di ogni fase dell’evento con garanzia di ottimo risultato.









Luogo: Castello San Marco, via San Marco, 90, SANTA FLAVIA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/01/2025

Data Fine: 12/01/2025

Ora: 16:00

Artista: Rosanna Valenti

Prezzo: 0.00

