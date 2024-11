L’istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Maneri Ingrassia Don Milani” si è piazzato al primo posto nel progetto “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”, promosso nell’ambito della dodicesima giornata sulla sicurezza nazionale dell’ingegneria, organizzata dal consiglio nazionale degli ingegneri che si è svolta a Torino e ha visto la partecipazione dei ministri Valditara e Zangrillo Il progetto è stato coordinato da Francesco De Rosa, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo con gli insegnanti Tiziana Di Stasi e Gianluca Graci. Il Safety project dal titolo “Scuola creativamente #sicura. Il Manifesto per una nuova educazione” prevede la trasformazione degli alunni da “menti d’opera” in “mano d’opera” impegnati nella realtà pratica del fare, del cantiere, della realizzazione, con la consapevolezza che i pericoli non sono solamente nei luoghi dove viviamo ma si possono verificare anche quando si realizza «creativamente» qualcosa. La ricerca della sicurezza nei luoghi in cui si costruisce qualcosa-ad esempio un laboratorio artistico- inizia già in fase di progettazione e comporta poi una serie di adempimenti e verifiche durante l’esecuzione dei lavori. I docenti hanno trasformato le classi in un luogo di lavoro, un vero e proprio set cinematografico per rendere reale un mondo ancora lontano ai piccoli allievi. Si è dato loro il compito di creare e realizzare una struttura espositiva attraverso le due fasi, una della Progettazione dell’opera e la fase dell’esecuzione dell’opera. Così ogni allievo ha assunto le funzioni che stanno in capo ai ruoli professionali della sicurezza, ovvero di Responsabile dei lavori che ha gestito gli aspetti tecnici e professionali che riguardano la sicurezza in cantiere, di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che ha supervisionato e coordinato la realizzazione dell’opera. “In linea con la finalità del progetto, il corpo docente – spiega De Rosa- ha proseguito il percorso didattico avviato l’anno scorso, promuovendo il concetto di sicurezza, oltre che nella vita quotidiana anche in quella scolastica poiché vede gli alunni impegnati nelle attività laboratoriali. Dalla valutazione dei rischi a casa e a scuola si è approdati alla valutazione dei rischi mirata alla realizzazione di un espositore di piastrelle utile nell’ambito del laboratorio di arte, quindi all’adozione e all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Il “tragitto di viaggio” è consistito nel percorso didattico di approfondimento su tematiche inter-curriculari pianificate con il referente territoriale, sulla scelta delle materie maggiormente utilizzate/valorizzate durante il primo anno. I ragazzi insieme ai docenti, hanno individuato tutto ciò che occorreva per la sua costruzione. Infine, a completamento di tutto il lavoro, gli alunni – conclude De Rosa- hanno creato una sceneggiatura che raccontasse il loro operato, ossia, la realizzazione di una struttura espositiva e delle relative misure di sicurezza per meglio prevenire gli incidenti. Da alunni si sono mutati in registi, attori e sceneggiatori realizzando, come prodotto finale, un video che racchiude in sé il lavoro, la loro motivazione e la loro intuizione per un nuovo slogan : “Scuola creativamente #sicura – Il Manifesto per una nuova educazione” è il primo passo per creare cittadini attivi e consapevoli”.

“La sicurezza sul lavoro -spiega Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo – è un diritto oltre che un dovere per ogni cittadino, ed è bene che le istituzioni stiano comprendendo come non ci possa essere cultura della sicurezza senza un’educazione alla stessa. E’ fondamentale che la cultura della sicurezza si infonda a partire dai banchi di scuola nell’ambito del percorso curricolare. Siamo felici che l’impegno degli allievi sia stato premiato, perché il compito dell’istituzione scolastica è far si che ogni studente restituisca alla collettività un cittadino consapevole e competente.”

“La sicurezza a scuola è un tema attualissimo -spiega la preside Alessandra Benanti – e sempre importante da affrontare. La formazione, ad ogni livello, costituisce una fase fondamentale perché tutti prendano consapevolezza di rischi e pericoli nei vari contesti di vita, delle azioni che, singolarmente e in gruppo, vanno adottate in una situazione di emergenza, del contributo che ciascuno, con azioni opportune e corrette, può dare per la prevenzione dei rischi, la segnalazione tempestiva delle criticità e la risoluzione delle stesse. La partecipazione a questo progetto ha costituito una significativa opportunità di riflessione sul tema della sicurezza con i ragazzi. La realizzazione del video con cui abbiamo partecipato ha visto un gruppo di alunni impegnati prima in un lavoro di riflessione su parole chiave, procedure e buoni comportamenti da adottare, ruoli e specifiche competenze delle figure chiave della sicurezza in ambiente di lavoro. Lo sviluppo del video ha visto, poi, i ragazzi entusiasti nel mettere in scena una situazione reale in cui tanti aspetti legati alla sicurezza devono essere costantemente attenzionati. Un percorso che ha visto docenti e alunni lavorare insieme con una grande finale consapevolezza…lavorare in una scuola creativa e sicura è motivo per stare bene insieme”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.