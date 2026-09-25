Inviata al sindaco, direttore generale, segretario generale, datori di lavoro e dirigenti, una nota RLS per chiedere la mitigazione ed attuazione del rischio aggressione e del rischio di stress-correlato per tutti i dipendenti del comune di Palermo.





Ieri, 24 settembre 2026, gli RLS Luigi D’Antona e Gianfabio Monacò del Comune di Palermo con nota RLS Prot. 36/RLS/2026/u del 24/09/2026 hanno chiesto al Sig. Sindaco di Palermo Prof. Roberto La Galla, al Direttore Generale Dr. Ceglia, al Segretario Generale Dr. Liotta, a tutti i datori di Lavoro e dirigenti di avviare un tavolo permanente per – Un Piano Straordinario Anti-Aggressione per tutti i servizi e le sedi comunali a rischio (Tributi, Servizi Sociali, Polizia Municipale, Postazioni Decentrate, Anagrafe, Uffici Dirigenziali, ecc.), che preveda l’installazione di barriere fisiche anticontagio/antisfondamento, pulsanti antipanico/sistemi di allarme ad attivazione rapida, presidi di vigilanza fissa o pattugliamento dedicato- i Criteri rigorosi di contingentamento e controllo degli accessi negli uffici ad alto afflusso di pubblico – la Formazione obbligatoria e specifica per tutto il personale esposto e per la Dirigenza sulla prevenzione, gestione dell’aggressività e tecniche di de-escalation – L’effettiva ed immediata applicazione delle misure di mitigazione del rischio Stress Lavoro-Correlato previste nei DVR per tutte le Aree/Settori dell’Amministrazione – L’istituzione di un Tavolo Permanente sulla Sicurezza e Salubrità nei Luoghi di Lavoro per il monitoraggio costante degli episodi di aggressione e la verifica periodica delle tutele adottate a garanzia di dipendenti e dirigenti.





Dopo l’ultimo e gravissimo episodio di aggressione verificatosi ai danni di una dipendente presso la postazione comunale decentrata Noce-Malaspina di via Generale Sirtori, bisogna adottare tutte le tutele che garantiscano la salute ed incolumità di tutti i dipendenti del Comune di Palermo, non è il primo episodio verificatosi a danno dei dipendenti dell’ente dicono Luigi D’Antona e Gianfabio Monacò RLS FP CGIL.





Purtroppo, le condizioni dei luoghi di lavoro per la maggior parte dei casi, versano in condizioni poco salutari per i dipendenti del comune di Palermo che ci hanno visti costretti nei mesi addietro ad inviare esposti finalizzati a verificare l’idoneità delle condizioni di salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro alla Procura della Repubblica di Palermo a garanzia e a tutela di tutti i dipendenti, riprendono gli stessi RLS FP CGIL D’Antona e Monacò.





Confidiamo negli Organi di Giustizia che hanno delegato l’Ispettorato del lavoro al fine di effettuare tutte le verifiche sulla salubrità e sulla sicurezza, per far sì che vengano rispettate le normative vigenti e che quindi i lavoratori del Comune di Palermo possano operare in luoghi idonei e dignitosi, e gli utenti possano fruire di locali accoglienti e nel contempo anche sicuri, concludono gli stessi rappresentanti sulla sicurezza D’Antona e Monacò.

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