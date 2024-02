La Confederazione sindacale Sinalp Sicilia con il Segretario Dr. Andrea Monteleone, con il delegato sindacale dei lavoratori immigrati Mohamed Laquar, con il delegato Sindacale di Vittoria Angelo Curciullo, e con le delegate regionale e cittadina della Rete antiviolenza Zeromolestie Sinalp Natascia Pisana e Roberta Sallemi hanno incontrato la comunità di lavoratori di Nazionalità Algerina presente nella città di Vittoria.

Nella sala dell’AVIS Comunale di Vittoria hanno partecipato, all’assemblea organizzata dal Sinalp, oltre 450 lavoratori algerini presenti nella Provincia Ragusana.

Questi lavoratori sono nella quasi totalità impegnati nelle aziende agricole e zootecniche presenti tra Vittoria e Ragusa che in questo momento storico stanno lottando per la loro stessa sopravvivenza e contro un mercato globale che vuole la scomparsa delle eccellenze agricole italiane e siciliane.

L’incontro ha visto la partecipazione del Console Algerino Chaouki Chemman, che con i suoi funzionari ha espletato anche le formalità burocratiche necessarie ai propri connazionali.

Il Console ha avuto parole di apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto dal Sinalp per l’integrazione di questi lavoratori che grazie all’assistenza offerta, oggi possono affermare di essersi integrati nel tessuto socio/economico del territorio.

La Città di Vittoria, dichiara Andrea Monteleone, è la capitale agricola della Sicilia sud orientale e rappresenta un punto di partenza significativo per poter comprendere al meglio le dinamiche dell’integrazione delle comunità di origine straniera.

Saper gestire e indirizzare le mutazioni socio/economiche della Regione, saper analizzare fenomeni complessi come quello del mondo del lavoro, è di vitale importanza per poter mettere in campo le strategie idonee alla integrazione di questi lavoratori.

La presenza del Console Algerino è stato certamente un fattore positivo e necessario all’integrazione di questi lavoratori con la società siciliana.

Dopo l’assemblea, il Sindaco della Città di Vittoria, On. Francesco Aiello, ha ricevuto il Console Algerino, Chaouki Chemman, e la delegazione Sinalp Sicilia per un confronto informale sulle problematiche e le strategie necessarie da adottare per migliorare la sinergia e l’integrazione della comunità algerina, che ormai ha una importante presenza numerica in città, che grazie al suo lavoro concorre alla crescita economica e sociale della città.

Durante l’incontro si è discusso anche della difficoltà che le famiglie di questi lavoratori hanno nell’affittare una casa, e a tal proposito il Dr. Andrea Monteleone ha evidenziato la possibilità di poter “sfruttare” la legge sulle “social house” che certamente potrà migliorare ulteriormente l’integrazione tra le comunità di lavoratori che vivono nel territorio Vittoriese.

Il Console ha apprezzato l’impegno della Giunta Comunale a lavorare per una sempre maggiore integrazione ed ha proposto di gemellare la Città di Vittoria con una città Algerina, rinsaldando i rapporti di collaborazione tra le due comunità, e di dare vita ad una festa sull’agroalimentare Siculo/Algerino.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di proseguire, anche per il futuro, una proficua collaborazione tra lo Stato Algerino, il Sindacato Sinalp e la Città di Vittoria.

La Direzione Regionale

Dr. Andrea Monteleone

