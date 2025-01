CNA Siracusa e Confcommercio Siracusa esprimono profonda preoccupazione per la recente Ordinanza Dirigenziale n. 56 del 23 gennaio 2025, che dispone la chiusura del parcheggio di via Damone, punto strategico per l’area commerciale di via Tisia e zone limitrofe.

I presidenti Santi Lo Tauro (CNA Comunale Siracusa) e Francesco Diana (Confcommercio Siracusa) evidenziano come questa decisione aggravi una situazione già complessa per gli esercenti della zona, provati da lunghi lavori di riqualificazione urbana. La chiusura del parcheggio comporterebbe un ulteriore impatto negativo sugli operatori economici e sui cittadini, rendendo indispensabile un’azione immediata e coordinata.

Le due organizzazioni richiedono con forza:

Un confronto immediato tra Giunta e Consiglio Comunale per trovare una soluzione condivisa.

La variazione della destinazione urbanistica dell’area da “S3” a “S4” per consentire l’utilizzo della zona come parcheggio compatibile con le esigenze del territorio.

Un iter rapido e trasparente, che, nel rispetto delle procedure amministrative, garantisca tempi certi per la riapertura.

«È essenziale – sottolineano Lo Tauro e Diana – evitare una lunga chiusura del parcheggio, che avrebbe ripercussioni gravissime non solo per gli operatori commerciali ma anche per la vivibilità del quartiere. Chiediamo alla politica cittadina di agire con tempestività e senso di responsabilità per preservare il tessuto economico e sociale dell’area».

CNA Siracusa e Confcommercio Siracusa ribadiscono la loro disponibilità a collaborare con le istituzioni per individuare le migliori soluzioni possibili e auspicano un riscontro celere.

