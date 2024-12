L’area archeologica di piazza della Vittoria a Siracusa versa nel degrado. Una situazione già grave, aggravata ulteriormente dall’imminenza dei festeggiamenti stile per Santa Lucia: tra pochi giorni, infatti, la processione della Santa passerà proprio da lì. A denunciare la situazione è Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 e membro di Fratelli d’Italia Siracusa.

“Forse non tutti sanno che la via lata perpetua, descritta da Cicerone nelle Verrine, attraversava Siracusa da Est a Ovest, collegando Ortigia al quartiere Akradina. Partiva dal porto piccolo e giungeva fino alla necropoli del Fusco, passando per via Luigi Cadorna e piazza della Vittoria. – spiega Mangiafico – All’interno dell’area archeologica, portata alla luce tra gli anni Sessanta e Settanta, potremmo ancora osservare circa trenta metri di questa antica strada. Inoltre, potremmo riconoscere i resti del tempio dedicato a Demetra e alla figlia Kore, eretto nel V secolo a.C. in onore della vittoria di Gelone a Hymera. Il tempio, purtroppo, fu poi depredato e distrutto dai Cartaginesi. Nella stessa area si trovano anche tracce di antiche abitazioni greche e di una fontana di grande importanza”.

Il condizionale è d’obbligo, poiché l’area è inaccessibile, infestata da erbacce e piante selvatiche, abbandonata a un degrado che priva cittadini e turisti della possibilità di scoprire un altro importante tassello della storia millenaria del quartiere dedicato alla Santa Patrona.

“Già nel 2016 – continua Mangiafico – il nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio archeologico si interessò di questo stato di abbandono, aprendo un fascicolo di inchiesta e avviando indagini nei confronti dei responsabili istituzionali. Dopo un iniziale intervento di pulizia e riqualificazione, tutto è tornato come prima, se non peggio”.

Civico 4 lancia un appello affinché le denunce e le indagini non restino un ricordo del passato. L’obiettivo è restituire l’area alla fruibilità pubblica, corredandola di cartellonistica che illustri e racconti l’importanza storica di questo luogo, simbolo della città.

L’argomento è stato oggetto di una diretta Facebook sulla pagina di Michele Mangiafico.





