Quanto deciso in Consiglio comunale non è stato trasformato in realtà, almeno per quanto riguarda la messa in sicurezza di via dell’Olimpiade e del tratto adiacente al parco Giovanni Paolo II. “Così come la maggior parte degli ordini del giorno partoriti negli ultimi 12 mesi,” tuona Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 e componente di Fratelli d’Italia.

Il riferimento è alla seduta dello scorso 5 maggio della prima commissione consiliare e alla successiva delibera numero 10 del 16 maggio del Consiglio comunale.

“L’insieme delle due sedute è costato ai cittadini 4.641,65 euro di impegno profuso per la discussione senza che a oggi abbiamo visto alcun risultato concreto,” spiega Mangiafico.

Da tempo, il movimento raccoglie le lamentele dei cittadini per la mancanza o l’inefficacia delle barriere protettive su via dell’Olimpiade.

“Tra il 2021 e il 2023, – ricorda Mangiafico, – numerosi incidenti stradali hanno visto diverse auto uscire di strada su questa arteria, con alcuni veicoli che hanno persino oltrepassato il limite della carreggiata. Un ulteriore episodio si è verificato il 24 febbraio 2024, quando, nonostante la delibera della commissione consiliare e del Consiglio comunale, un altro furgone si è ribaltato oltre la strada.”

A tutto ciò si aggiungono l’assenza di marciapiedi, la mancanza di illuminazione su ampi tratti della via, l’evidente mancanza di sicurezza stradale, l’immondezzaio ai bordi della strada e i ricorrenti atti vandalici.

Mangiafico, a nome del movimento Civico 4, invita “il presidente del Consiglio comunale a esercitare la funzione di controllo prevista dalla legge nei confronti dell’Amministrazione comunale a tutela del lavoro del Consiglio. Altrimenti, come avviene sempre più frequentemente, la funzione di indirizzo si riduce a un mero deliberificio senza effetti concreti.”

Mangiafico sollecita l’Amministrazione comunale “a rispettare i quasi 5 mila euro spesi dai cittadini affinché il problema venisse affrontato dal Consiglio comunale, e a impegnarsi per installare i corpi illuminanti, costruire i marciapiedi, sostituire le ringhiere arrugginite e installare quelle nuove dove mancanti.”

L’argomento è stato oggetto di una diretta Facebook andata in onda sul profilo Facebook di Michele Mangiafico insieme con Alessandro Giudice.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.