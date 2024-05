“Nella competizione tra territori, la capacità di attrarre risorse esterne rispetto al contributo della propria comunità e di collegare la pubblica amministrazione locale in modo determinante all’architettura istituzionale sovra comunale sono diventati aspetti decisivi per determinare la qualità di vita dei concittadini, contribuire alla realizzazione di opere pubbliche e all’erogazione di servizi. Per questa ragione, in occasione del voto imminente dell’8 e 9 giugno inviteremo a votare la lista di Fratelli d’Italia”.

Con queste parole, Michele Mangiafico e Salvo Castagnino organizzano domani, in occasione del convegno “Europee 2024, un ponte per Bruxelles”, un incontro in funzione del voto del prossimo 8 e 9 giugno per il Parlamento europeo.

L’appuntamento è per domani mattina alle 10.30 a Grand hotel Villa Politi di Siracusa, Via Maria Politi Laudien, 2, alle 10.30.

Previsto il servizio di interpretariato in Lis (lingua dei segni), in nome dell’inclusione.

