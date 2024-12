Cento chili di generosità per le famiglie bisognose. Si è svolta ieri mattina, davanti al supermercato Decò di via Oglio a Siracusa, una raccolta di beni alimentari destinati alle famiglie bisognose, a cura di Udicon Sicilia. Pasta, passata di pomodoro, biscotti, legumi in scatola, sughi, omogeneizzati per bambini: più di 100 chilogrammi di beni a lunga conservazione raccolti in in un’ora di solidarietà.



«I cittadini hanno risposto con entusiasmo – ha dichiarato Salvatore Lorefice, presidente regionale Udicon Sicilia – dimostrando una straordinaria sensibilità verso chi è in difficoltà».



Tutti gli alimenti raccolti sono destinati alle famiglie bisognose e, ieri stesso, sono stati donati alla chiesa di San Giovanni Bosco di via Nino Martoglio a Floridia, da anni attiva nella distribuzione di beni essenziali a chi ne ha più bisogno.



«L’obiettivo dell’iniziativa – ha continuato Lorefice – è quello di contribuire a ridurre la disparità sociale, offrendo un aiuto concreto e immediato a chi vive situazioni di difficoltà. Questa è una delle iniziative che Udicon ha messo in campo per costruire una rete di solidarietà sempre più forte».



La raccolta è stata organizzata nell’ambito del progetto “EconGusto”, promosso da Udicon in collaborazione col ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha l’obiettivo di educare i cittadini sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare, aumentare la consapevolezza sullo spreco alimentare e la moda sostenibile, promuovendo comportamenti responsabili.

