Palermo 12 luglio 2024 –Sispi: no di Fiom e Fim alla sostituzione dei lavoratori in sciopero. I due sindacati dei metalmeccanici hanno spedito stamattina una lettera di diffida all’azienda che si occupa dei servizi informatici e telematici del Comune di Palermo dopo aver appreso dell’intenzione di sostituire i lavoratori in sciopero e in blocco dello straordinario con lavoratori esterni. La diffida è stata inviata anche alla Prefettura e alla Commissione di vigilanza per i servizi pubblici essenziali.



Lo sciopero è stato proclamato per mercoledì 24 luglio per protestare contro le decurtazioni al salario dei lavoratori. E nel frattempo continua lo stato di agitazione con il blocco dello straordinario e della reperibilità. “E’ un’iniziativa che costituirebbe comportamento antisindacale – scrivono nella diffida i segretari generali di Fiom e Fim Francesco Foti e Antonio Nobile e le Rsu Antonio Flaccomio di Fiom e Giuseppe Di Giorgi e Rosario Gennuso di Fim – Se sarà intrapresa, siamo pronti ad agire dinanzi alle sedi competenti per tutelare i diritti sindacali dei lavoratori, delle rsu e dei sindacati”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.