Con al pubblicazione della Legge n. 1 del 16 gennaio 2024 in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n.4 del 20/01/2024, l’art. 10 recante “Assunzione lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utile”, prevede, la stabilizzazione dei soggetti in ASU. Il comma 2 di tale articolo, specificamente riguardante gli ASU direttamente in utilizzo da parte della Regione Siciliana presso il Dipartimento Regionale Beni Culturali e I.S. ne prevede l’assunzione entro il limite di trenta ore settimanali. Nonostante un interlocuzione in via diretta avvenuta con la Funzione Pubblica nei giorni precedenti, con il Dipartimento Bilancio e in maniera informale con al Presidenza NESSUNA manifestazione d’interesse ad oggi si è mostrata per questa platea per avviare gli atti propedeutici all’avvio del processo di stabilizzazione.

Con Nota prot. 0052/24 del 27/05/2024 si mettevano a conoscenza gli organi competenti le richieste da parte di USB SICILIA , per poter avviare le procedure di stabilizzazione; “Considerate le criticità elevate causate dal collocamento in quiescenza del personale addetto, non sostituito per le note limitazioni alle procedure di reclutamento delle amministrazioni.” “….. al fine di scongiurare la possibile chiusura dei siti della cultura regionali…..” (Deliberazione n.602 del 19/012/2022) nonché tantissime dichiarazioni in merito alla fine del precariato. Visto il silenzio continuo e assordante nei confronti di questi lavoratori che continuano a garantire servizi essenziali nei luoghi della Cultura ritenuti fondamentali e indispensabili è indetto per giorno 7 giugno 2024 dalle ore 1 alle ore 15 SIT IN sotto la Presidenza della Regione Siciliana, Piazza Indipendenza Palermo.

USB Sicilia Barbara Gambino

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.