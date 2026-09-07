Un incontro aperto al pubblico sulle due facce della rivoluzione digitale: opportunità straordinarie per lavoro, impresa e vita quotidiana, ma anche algoritmi, dipendenza dall’attenzione e il rischio di delegare sempre più pensiero e creatività.

Social media e Intelligenza artificiale ci permettono oggi di fare cose che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate impossibili. Possiamo comunicare con migliaia di persone, creare un’attività, trovare clienti, imparare, lavorare da qualunque luogo, produrre contenuti e accedere in pochi secondi a una quantità enorme di informazioni.

Ma cosa succede quando smettiamo di utilizzarli consapevolmente e cominciamo, invece, a farci guidare da loro?

Non sarà una lezione tecnica su Facebook, Instagram o ChatGPT, quella in programma alle 18 di mercoledì 9 settembre in piazzetta Bagnasco, ma un confronto interattivo con Vito Brusca, docente e formatore, consulente aziendale ed esperto di marketing, comunicazione e posizionamento.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

Attraverso il proprio smartphone i partecipanti potranno rispondere in tempo reale a domande e piccoli test, confrontare le proprie convinzioni con quelle del resto della platea e verificare quanto alcuni comportamenti digitali siano diventati automatici senza che ce ne accorgiamo.

Durante l’incontro verranno affrontati anche fenomeni sempre più presenti nella vita digitale: contenuti falsi o manipolati, truffe, falsi esperti, informazioni generate con l’AI, meccanismi di raccomandazione delle piattaforme e difficoltà nel distinguere popolarità, autorevolezza e competenza.

Uno spazio sarà dedicato anche a chi utilizza o vorrebbe utilizzare Social media e AI professionalmente: imprenditori, commercianti, professionisti e persone interessate alle nuove professioni digitali.













Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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