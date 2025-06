Sostenere i giovani studenti di Parma in una serie di iniziative formative e ludiche sul benessere collegato alla sostenibilità ambientale ed incentrato sulla tutela della natura nell’interesse della comunità. Missione compiuta per il progetto EduBioBimbi, fortemente voluto dalla Fondazione Anna Mattioli di Parma – realtà attiva nella cura dei bambini, contro il disagio sociale e le fragilità giovanili – e avviato nel corso dell’anno 2024/25 nelle scuole della Città Ducale.



Nel pomeriggio di giovedì 19 giugno, presso la Scuola d’Infanzia Zanguidi è andata in scena la festa di chiusura della seconda edizione del percorso partecipativo – con il patrocinio del Comune di Parma e in sinergia con il Consorzio della Bonifica Parmense e il CER-Canale Emiliano Romagnolo – che ha visto coinvolti quasi 200 piccoli studenti degli Istituti scolastici. Presenti, oltre a docenti, famiglie e ragazzi, il Preside IC Salvo D’Acquisto di Parma, Nicola Magnani, la Responsabile Area Progetti Fondazione Anna Mattioli Barbara Galanti, la Presidente Consorzio di Bonifica Parmense Francesca Mantelli, il Responsabile Area Sostenibilità Ambientale Andrea Ferrante, il Tutor progetto EduBioBimbi Gemma Adorni, e la Referente Plesso Scuola dell’Infanzia Zanguidi, Serafina Varone.

“Siamo estremamente soddisfatti del successo dell’iniziativa – ha sottolineato Barbara Galanti. Il nostro intento è stato quello di proporre una visione integrata dell’educazione ambientale rivolta ai più piccoli, alla luce delle sfide poste dai cambiamenti climatici: dall’impegno del singolo a quello collettivo, promuovendo la tutela dell’ambiente per garantire un futuro più sano alle prossime generazioni. L’aspetto innovativo è consistito nel collegare diversi spazi educativi, ognuno con proprie specificità pedagogiche, all’interno di un unico itinerario formativo: e tutto questo anche e soprattutto attraverso il gioco, che è stato l’elemento che ci ha garantito la partecipazione dei piccoli su temi complessi come la sostenibilità ambientale, quest’anno in particolare sull’acqua e la biodiversità, le basi della vita. Valori fondamentali, ispirati all’esempio della donna a cui la nostra Fondazione è dedicata. Anna Mattioli, infatti, coltivava un desiderio: restituire qualcosa al territorio che tanto le aveva donato, dedicandolo alla protezione delle sue parti più fragili. Dopo due anni, anche grazie a questa esperienza, possiamo affermare che il suo sogno sta diventando realtà”.

Importanti anche le parole della presidente della Bonifica Parmense Francesca Mantelli, che ha sottolineato: “Il Consorzio è lieto di essere presente all’evento che conclude idealmente e fattivamente le attività di EduBioBimbi per l’anno scolastico 2024/2025 – ha sottolineato Mantelli – Ringrazio la Fondazione Anna Mattioli per averci coinvolti insieme anche al CER, consentendoci di collaborare insieme all’interno di un progetto meritevole nel novero delle attività didattico-formative condotte in sinergia anche con ANBI”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.