La solidarietà si fa concreta con l’iniziativa promossa dal Rotary Club e dal Rotaract di Cefalù, in collaborazione con la Parrocchia San Francesco, che organizza un pranzo dedicato ai bisognosi e ai senzatetto della comunità.

L’evento, previsto per il 01 dicembre 2024 , si propone di offrire non solo un pasto caldo ma anche un momento di vicinanza e umanità in un’atmosfera accogliente e familiare.

L’iniziativa nasce dal desiderio di non lasciare nessuno indietro, soprattutto in un periodo in cui la solidarietà è più importante che mai. Oltre al pranzo, il programma prevede una tombolata finale, un’occasione per regalare un sorriso a chi vive una realtà difficile. I regali per la tombolata saranno acquistati grazie alle donazioni raccolte. La riuscita dell’evento dipenderà anche dal sostegno della comunità. Chiunque voglia partecipare può farlo donando beni alimentari per la preparazione del pranzo o effettuando una donazione in Parrocchia, destinata all’acquisto dei premi per la tombolata.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria della Parrocchia San Francesco

Luogo: Parrocchia San Francesco Cefalù, Piazza San Francesco, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

