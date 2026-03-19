Con entusiasmo e autentico spirito di solidarietà, AVO Palermo rinnova anche quest’anno il proprio impegno a favore delle famiglie più fragili, portando un segno concreto di vicinanza agli studenti dell’Istituto Comprensivo Villabate 2.

Grazie alla generosa disponibilità della GDO Todis, i volontari di AVO Palermo hanno donato le tradizionali colombe pasquali ai ragazzi delle famiglie in difficoltà. Un gesto che va ben oltre il semplice dono materiale: la colomba pasquale diventa simbolo di attenzione, condivisione e speranza, capace di trasmettere il senso di una comunità che non dimentica nessuno.





In un tempo in cui le difficoltà economiche e sociali rischiano di isolare le persone, anche un gesto semplice può assumere un valore straordinario. La consegna di una colomba pasquale non è soltanto un momento di festa, ma un modo concreto per dire a questi ragazzi e alle loro famiglie: non siete soli.

Questa iniziativa non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso più ampio con cui AVO Palermo promuove una società più solidale, inclusiva e attenta ai bisogni reali delle persone.

Il volontariato, infatti, non è soltanto aiuto, ma è anche costruzione di legami, presenza, ascolto e responsabilità condivisa.





Come sottolineato dal Presidente di AVO Palermo, dott. Andrea Monteleone, ogni esperienza di volontariato è anche un’opportunità di crescita personale: un vero e proprio “laboratorio sociale” in cui si sviluppano competenze fondamentali come il lavoro di squadra, l’empatia, la capacità di affrontare le difficoltà e di rispondere in modo concreto ai bisogni degli altri.

Attraverso iniziative come questa, si attiva un circuito virtuoso di solidarietà dichiara la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Villabate 2 Dr.ssa Anna Maria Scilluffo, la disponibilità di realtà del territorio come Todis, l’impegno dei volontari e il sostegno alle famiglie si intrecciano, dando vita a una rete che rafforza il senso di appartenenza e coesione sociale.

In questo modo, anche un gesto apparentemente semplice come la donazione di una colomba pasquale diventa qualcosa di più grande, un segno tangibile di comunità, un ponte tra chi dona e chi riceve, un messaggio di fiducia nel futuro.





AVO Palermo continua ad essere un punto di riferimento nel territorio testimoniando che il volontariato non è solo aiuto, ma una forza viva capace di generare cambiamento, di ridurre le distanze e di costruire una società più umana.

Perché è proprio nei piccoli gesti, fatti con il cuore, che si riconosce la vera grandezza di una comunità.

Il volontariato è competenze per la vita, cuore per la comunità

Segreteria AVO Palermo

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