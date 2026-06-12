Palermo 12 giugno 2026 – “Esprimiamo la solidarietà e la nostra vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, così come alla proprietà della azienda Sicily by Car, colpiti per l’ennesima volta dalla violenza del racket mafioso”. La Cgil Palermo e la Filt Cgil Palermo, il sindacato di categoria dei lavoratori dei trasporti della provincia di Palermo, esprimono solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, per cui cresce la preoccupazione dopo la sequenza di atti intimidatori all’azienda. “Occorre garantire continuità nel lavoro, garantendo al contempo sicurezza – dicono Cgil Palermo e Filt Cgil Palermo – Tutti dobbiamo fare fronte comune per affermare che in questa nostra città e in questa nostra provincia il lavoro onesto e dignitoso è il solo antidoto alla violenza e allo sfruttamento mafioso. Solo il lavoro, quello regolare, nella legalità e in sicurezza dà speranza ai lavoratori, agli imprenditori e ai cittadini onesti”.

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