**Solidarietà al Corpo di Polizia Municipale sulla ricontabilizzazione dei compensi: un atto ingiusto che richiede responsabilità politica**

Il Segretario Cittadino UDC, Massimiliano Crapa, e il Vice Segretario Regionale, On. Salvino Caputo, esprimono con fermezza la piena solidarietà al Corpo di Polizia Municipale di Palermo in merito alla recente ricontabilizzazione delle somme relative ai servizi svolti negli anni 2024 e 2025.





Il personale della Polizia Municipale ha dimostrato, con senso di responsabilità e dedizione, un impegno costante e indispensabile per la sicurezza e il buon funzionamento della città, spesso operando oltre l’orario ordinario e su esplicita richiesta dell’Amministrazione comunale. È pertanto inaccettabile e politicamente irresponsabile ipotizzare oggi il recupero di compensi che spettano legittimamente a chi ha garantito servizi essenziali.





Chiediamo con forza la sospensione immediata di ogni iniziativa volta al recupero di tali somme e sollecitiamo l’Amministrazione a promuovere un confronto serio e trasparente con le rappresentanze sindacali e i lavoratori, per tutelare i diritti del personale e risolvere eventuali criticità amministrative senza penalizzare chi ha operato con professionalità e spirito di servizio.

La politica deve assumersi la responsabilità di garantire condizioni di lavoro dignitose e riconoscimenti certi, evitando scelte che rischiano di minare il morale e la stabilità di un Corpo fondamentale per la nostra comunità.

La Segreteria Cittadina UDC

