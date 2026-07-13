Ci sono vicende che, oltre la cronaca, invitano a fermarsi e a riflettere.

Quella che ha coinvolto il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, destinatario di gravi minacce e insulti sui social, è una di queste. Non tanto per la violenza delle parole, pur inaccettabile, quanto per la risposta che quelle stesse parole hanno generato.

Una risposta fatta di rispetto.





Nelle ultime ore decine di cittadini hanno affidato ai social messaggi di affetto e vicinanza, raccontando Gianluca Bonsignore prima ancora che come sindaco, come uomo: una persona educata, corretta, disponibile, presente. Testimonianze spontanee, prive di retorica, che restituiscono il valore dei rapporti costruiti nel tempo e dimostrano come una comunità sappia riconoscere chi, ogni giorno, la rappresenta con impegno.

Ma c’è qualcosa che va oltre la pur importante solidarietà.





A colpire è stato il messaggio condiviso dai sindaci di Oliveri, Piraino e Gioiosa Marea, Francesco Iarrera, Giusy La Galia e Salvatore Cipriano. Un testo che non si limita a manifestare vicinanza a un collega, ma diventa una riflessione sul nostro tempo, sul peso delle parole e sulla responsabilità che ciascuno di noi ha quando sceglie di usarle.

A quel messaggio si è unita anche la sindaca di San Piero Patti, Cinzia Marchello, con parole che richiamano gli stessi valori e che ampliano ulteriormente il significato di questa vicenda. Nel suo intervento, Marchello ricorda come chi ha conosciuto Gianluca Bonsignore sappia quanto abbia sempre privilegiato il dialogo al conflitto, l’ascolto alla contrapposizione, la mediazione allo scontro. Qualità che oggi appaiono ancora più preziose in un tempo in cui dividere sembra molto più facile che costruire.





Il suo messaggio richiama un’immagine tanto semplice quanto potente: dietro una fascia tricolore non c’è soltanto un ruolo istituzionale, ma una persona, con la propria famiglia, i propri affetti, i propri figli. Ed è proprio questo che troppo spesso si dimentica quando il confronto politico degenera nell’insulto personale o nella violenza verbale.

Perché le parole non sono mai soltanto parole.

Possono diventare un ponte oppure un muro. Possono dare coraggio o infliggere ferite profonde. Possono alimentare il dialogo oppure scavare distanze difficili da colmare.





Le parole, come ricorda la sindaca Marchello, non si esauriscono nel momento in cui vengono pronunciate o scritte. Lasciano un segno. Costruiscono oppure distruggono. E, soprattutto, educano. Se l’insulto diventa il linguaggio abituale del confronto pubblico, il rischio è quello di consegnare alle nuove generazioni un modello di società più povero, più aggressivo e incapace di riconoscere il valore dell’altro.





In un’epoca in cui i social sembrano aver reso tutto più veloce, perfino l’odio, il richiamo degli amministratori del territorio assume un significato ancora più forte: dietro ogni schermo non esiste un bersaglio, ma una persona. Un padre, un figlio, un amico, un amministratore che, come chiunque altro, merita rispetto anche quando le sue scelte vengono contestate.

La critica è il cuore della democrazia. Lo è sempre stata e continuerà a esserlo. Ma quando il dissenso si trasforma in intimidazione, quando le parole diventano un’arma, si supera quel confine oltre il quale non c’è più confronto, ma soltanto violenza.

I messaggi dei sindaci raccontano anche un altro aspetto, forse meno evidente ma altrettanto importante: il valore della collaborazione istituzionale. Negli ultimi anni tanti amministratori del comprensorio hanno imparato a fare rete, mettendo al centro il territorio prima delle appartenenze. Un modo diverso di vivere la politica, fondato sulla fiducia reciproca, sul dialogo e sulla convinzione che una comunità cresce davvero soltanto quando nessuno resta indietro.





È in questo contesto che la solidarietà a Gianluca Bonsignore assume un significato che va oltre la vicinanza personale. Diventa la difesa di un modo di intendere il servizio pubblico, fatto di confronto, collaborazione e rispetto.

Anche le parole dei cittadini seguono la stessa direzione. Non cercano lo scontro, non rispondono all’odio con altro odio. Scelgono invece di raccontare ciò che conoscono: un amministratore presente, una persona perbene, un uomo che ha saputo costruire rapporti umani prima ancora che istituzionali.

Ed è forse questa la lezione più bella lasciata da questa vicenda.

In un tempo in cui sembra prevalere il rumore delle polemiche, una comunità ha deciso di rispondere con la voce della stima. Ha ricordato che la forza delle istituzioni non risiede soltanto nelle decisioni che assumono, ma anche nella capacità di restare unite quando uno dei suoi rappresentanti viene colpito ingiustamente.





Le parole possono ferire. Possono lasciare cicatrici invisibili. Ma possono anche ricucire, incoraggiare, restituire dignità e costruire ponti.

Quelle pronunciate in questi giorni dai cittadini e dai sindaci del territorio hanno dimostrato proprio questo: che il rispetto non è una parola antica, ma una scelta quotidiana. E che una comunità diventa davvero tale quando, pur nelle differenze, sa ritrovarsi unita nel difendere la dignità delle persone.

Perché, in fondo, le parole che restano non sono quasi mai quelle che gridano più forte. Sono quelle che sanno parlare al cuore.

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