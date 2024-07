Lo sfruttamento dei lavoratori, specialmente dei migranti, è una piaga che mina i fondamenti della nostra società e contraddice i valori cristiani di solidarietà e giustizia. ALS-MCL (Associazione Lavoratori Stranieri – Movimento Cristiano Lavoratori) esprime profonda solidarietà ai lavoratori sottoposti a trattamenti ingiusti e sfruttamento, come emerso stamani dall’operazione della Guardia di Finanza di Trapani.

In quest’operazione, due persone sono state arrestate con accuse di bancarotta fraudolenta, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le indagini hanno rivelato che i dipendenti erano sottoposti a trattamenti economici inferiori a quelli previsti dai contratti e turni lavorativi eccessivi, senza la corresponsione degli straordinari. Questi abusi non solo ledono la dignità dei lavoratori, ma compromettono anche la leale concorrenza nel mercato del lavoro, favorendo pratiche illegali e sleali.



L’associazione lavoratori stranieri dell’MCL sottolinea l’importanza di interventi strutturali per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei migranti. Tra le misure proposte, la valorizzazione della “rete del lavoro agricolo di qualità” è vista come un passo fondamentale per garantire l’allineamento legale delle imprese agricole e un’efficace integrazione dei lavoratori stranieri. Inoltre chiede alle istituzioni di adottare iniziative concrete per affrontare il problema, concertando azioni con le forze dell’ordine, le organizzazioni sociali e sindacali, e i soggetti del terzo settore.



ALS-MCL, fedele ai principi del Movimento Cristiano Lavoratori, opera con un impegno costante verso la solidarietà, la responsabilità sociale e il protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della nostra società. L’associazione promuove valori di giustizia sociale, inclusione e rispetto dei diritti umani, fondamentali per costruire una società più equa e solidale.



Solo attraverso un impegno congiunto e risoluto sarà possibile costruire una società più giusta e solidale, dove il lavoro sia sinonimo di dignità e rispetto per tutti.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.