Palermo 9 aprile 2026 – La Flc Cgil Palermo valuta favorevolmente la conferma dei posti dell’organico di diritto di sostegno per l’anno scolastico 2026-2027, arrivata dal Mim. Ma dubbi rimangono per il prossimo anno sulle competenze riguardo all’assistenza specialistica degli alunni con disabilità, problema per il quale la Flc Cgil Palermo chiede immediata chiarezza.

“La conferma della dotazione stabile delle cattedre di sostegno assegnate a livello nazionale è un fatto importante e positivo – valuta il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – In questo quadro rappresenta un segnale incoraggiante anche l’ultimo incremento disposto a Palermo, con il decreto del 7 aprile 2026 che assegna ulteriori 49 posti di sostegno in organico di fatto (non di ruolo) alle istituzioni scolastiche della provincia”.

La stessa attenzione la Flc Cgil Palermo chiede però che sia posta sull’organico di fatto dei docenti, che va confermato nell’interesse degli alunni, delle famiglie e delle scuole: “Ancora restiamo in attesa, come già richiesto formalmente e informalmente, della nota della Direzione regionale sugli organici e sulle modalità di richiesta dei posti, che giudichiamo imprescindibile, a tutela degli alunni e dei dirigenti scolastici”.

Parallelamente, la Flc Cgil Palermo richiama con forza il tema dell’assistenza agli alunni con disabilità. Il rinvio dell’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti professionali Ata all’anno scolastico 2027/2028 sposta ancora in avanti l’introduzione della figura dell’operatore scolastico, prevista nell’ambito dei nuovi profili professionali, sempre per l’assistenza di base non specialistica. Allo stesso tempo, il quadro normativo continua a confermare che l’assistenza specialistica, come ad esempio quella all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, ma non solo, restano in capo agli enti locali competenti, ove previsto dal piano educativo individualizzato (Pei).

“Proprio per questo – aggiunge il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – rilanciamo con largo anticipo rispetto all’avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027 la necessità di un chiarimento definitivo da parte di tutti gli enti preposti sulle competenze relative all’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità. Non possiamo consentire che il prossimo anno scolastico si apra ancora con ritardi, incertezze o rimpalli di competenza”.

Per la Flc Cgil Palermo il principio deve essere chiaro: fin dal primo giorno di scuola devono essere garantiti senza esitazioni sia il diritto al sostegno, sia il diritto all’assistenza specialistica, quando prevista. Ogni ritardo nella definizione delle competenze o nell’assegnazione delle risorse si traduce infatti in una compressione concreta del diritto allo studio e all’inclusione.

“La nostra organizzazione – conclude Cirino – seguirà con la massima attenzione tutte le fasi di definizione degli organici e dell’assistenza agli alunni con disabilità. E in tutti i casi in cui verrà ridotto, messo in discussione o negato il diritto al sostegno e/o all’assistenza specialistica, la Flc Cgil Palermo garantirà assistenza legale gratuita a tutela degli alunni, delle famiglie e dei loro diritti”.





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